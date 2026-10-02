Rekordowa frekwencja na III Canoe Energa Cup w Elblągu!

3 października 2026 Elbląg r. stanie się miejscem sportowych emocji i rywalizacji młodych kajakarzy. W klubie UKS Silvant Kajak Elbląg przy ul. Radomskiej 5 odbędą się III Canoe Energa Cup oraz Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo. Do udziału w zawodach zgłoszonych zostało 150 zawodniczek i zawodników z 10 klubów, co oznacza rekordową frekwencję. Dodatkowo w wydarzeniu weźmie udział około 40 uczestników rywalizacji turystycznej. Łącznie na wodzie zobaczymy więc blisko 190 osób!

Do Elbląga przyjadą reprezentanci klubów z Bydgoszczy, Sztumu, Olsztyna, Białegostoku, Węgorzewa, Ostródy, Czernina, Lidzbarka i Warszawy. Gospodarzy – UKS Silvant Kajak Elbląg – reprezentować będzie aż 40 zawodniczek i zawodników.

Uroczyste otwarcie zawodów zaplanowano na godz. 11.

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Elbląga, rodziny zawodników oraz wszystkich sympatyków sportów wodnych do strefy kibica, gdzie będzie można wspólnie dopingować uczestników i poczuć atmosferę kajakarskiego święta.

III Canoe Energa Cup oraz Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również okazja do promocji kajakarstwa, aktywnego wypoczynku i integracji środowiska sportowego.

3 października 2026 r. godz. 11:00

UKS Silvant Kajak Elbląg | ul. Radomska 5, Elbląg

Zapraszamy do strefy kibica - dopingujmy razem!