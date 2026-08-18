Rekordowe tempo zapisów na 4. Bieg Nocny pod Gwiazdami

Noc, światła, biegacze i wyjątkowa atmosfera. Już w sobotę, 19 września, zawodnicy po raz czwarty wyruszą na trasę Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami! Na uczestników czeka szybka piątka po Modrzewinie, wyjątkowa oprawa i unikatowy medal, który będzie idealnym dopełnieniem tego niezwykłego biegu. Spiesz się, zapisz się przed zamknięciem zapisów – miejsca znikają w ekspresowym tempie!

– Impreza co roku cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga zarówno amatorów, jak i zaawansowanych biegaczy. W nieco ponad tydzień już 700 zawodników zarejestrowało swój udział. W tym roku na biegaczy czeka wyjątkowa układanka składająca się z czterech medali. Za nami już dwie imprezy: Bieg Piekarczyka oraz Bieg na 780 m dla Elbląga. Trzecim elementem układanki będzie medal za zbliżający się Bieg Nocny pod Gwiazdami, a w listopadzie tradycyjnie Bieg Niepodległości. To, co wyróżnia medal z Biegu Nocnego, to świecące w ciemności elementy. Warto już teraz wpisać wrześniowy bieg do kalendarza tegorocznych startów – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR Elbląg.

ZAPISY

Już tylko do 31 sierpnia, można skorzystać z niższego wpisowego na bieg. Dla mieszkańców z kartą „wElblągu” opłata wynosi 45 zł, a dla osób bez karty 50 zł.

Rejestracja prowadzona jest poprzez platformę elektronicznezapisy.pl do 13 września 2026 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. W tym roku w Nocnym Biegu pod Gwiazdami mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej 14 lat w dniu startu. Szczegółowy regulamin imprezy jest dostępny na stronie z zapisami.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Elbląski Park Technologiczny.