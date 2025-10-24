Rower, łyżwy i relaks

Przed nami weekend pełen ruchu i dobrej energii! MOSiR Elbląg zaprasza do wspólnego spędzenia wolnego czasu – na dwóch kółkach, na lodzie, w wodzie lub sali fitness. Wśród propozycji znajdziecie m.in. październikową Miejską Wycieczkę Rowerową do Małej Holandii, łyżwy na Lodowisku Helena oraz wodny relaks w CRW Dolinka.

Rowerami do Małej Holandii (niedziela, godz. 10:00, start - ul. Wodna)

Październikowa edycja Miejskich Wycieczek Rowerowych poprowadzi uczestników przez malownicze tereny Żuław Wiślanych w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego. Celem wyprawy będzie Miejsce Obsługi Pasażerów przy drodze ekspresowej S7 o nazwie Mała Holandia, do którego rowerzyści dotrą bez korzystania z trasy szybkiego ruchu (65 km – zobacz mapę). Tempo przejazdu będzie spokojne – około 15 km/h, co pozwoli każdemu cieszyć się trasą i otaczającym krajobrazem. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a planowany powrót do Elbląga nastąpi około godziny 16:00.

Kto chętny pośmigać na łyżwach? Jeżeli zastanawiacie się kiedy wybrać się na „Helenę”, to tutaj macie krótką ściągawkę: piątek 18:00 i 19:10, sobota 13:10 (dla rodzin z dziećmi), 14:20, 15:30 i 16:40, niedziela 13:10, 14:20, 15:30 i 16:40. Na miejscu znajdziecie również wypożyczalnie łyżew prowadzoną przez KS Orzeł (10zł za parę). Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem.

Mówi się, że weekend zaczyna się w piątek po pracy, a najlepiej zacząć go od ćwiczeń na sali fitness. Do waszego wyboru pozostaje relaksacyjna Joga (17:00), energiczny FitStep (18:15) i rozpalające Turbo Spalanie (19:15). Kolejny dzień (sobotę) spędzamy z Zumbą w wersjach dla dzieci oraz dorosłych. Grupę 4-6 lat zapraszamy o 10:00, a 7-12 lat o 11:00, a dorosłych o 12:15. Bilety do nabycia w kasie lodowiska lub znajdującym się obok biletomacie.

A jeżeli chcielibyście spalić kalorie na basenie, to właściwym rozwiązaniem będą zajęcia Aqua Fitness, które odbywają się w piątki (oraz poniedziałki i środy) o 20:05. Z kolei osoby starsze zapraszamy w soboty o 11:00 i 12:00 na Aqua Senior, czyli zajęcia dla osób które wcześniej nie uprawiały sportu lub mają problem z układem ruchu. Wejściówki kupicie w kasie Krytej Pływalni.

Dolinka na każdą okazję (codziennie, Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka)

Oprócz powyższych aktywności zachęcamy do korzystania z Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Jest to doskonała propozycja dla rodzin chcących spędzić czas rekreacyjnie, ale również na sportowo. Strefa rekreacyjna, sauny, basen sportowy – to wszystko jest do Waszej dyspozycji od godz. 6:00 do 22:00.