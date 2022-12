Rowerem na żuławskie mosty

Wszystko co dobre dobiega końca i tak to nadszedł czas na ostatnią w tym roku Miejską Wycieczkę Rowerową. Tym razem czekają na nas oryginalne, żuławskie mosty. Ruszamy w niedzielę (11 grudnia) o godz. 10 spod napisu ELBLĄG na Starym Mieście (ulica Wodna).

Wycieczka wystartuje z Elbląga, następnie udamy się przez Raczki Elbląski i Żurawiec do Jeziora, gdzie obejrzymy niebieski most zwodzony na Tinie. Następnie będzie na nas czekał świeżo odnowiony most betonowy w Różanach, także na Tinie, a na deser ujrzymy most obrotowy na rzece Dzierzgoń w Dzierzgonce.

Powrót do Elbląga będzie odbywał się przez Krzewski i Raczki Elbląskie. Nasza jazda zakończy się w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR na ulicy Grunwaldzkiej. Zobacz mapę - 45 km. Na trasie będzie dominował asfalt różnej jakości, pojawią się też betonowe płyty i bruk.

Tempo jazdy będzie spokojne, dopasowane do pogody i możliwości grupy. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 14 jest bezpłatny.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z tym prosimy pamiętać o ubraniu się stosownie do pory roku. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w bieżnikowane opony i działające przerzutki.

Grudzień to także czas na rozstrzygnięcie konkursu ,,Aktywny uczestnik Miejskich Wycieczek Rowerowych 2022”. Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczkach podczas zakończenia wycieczki w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR przy ulicy Grunwaldzkiej 135.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki i Gminą Elbląg.

