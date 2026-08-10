Rowerem po śladach elbląskich Piekarczyków

Miłośnicy rowerowych wypraw już we wtorek, 11 sierpnia, będą mieli kolejną okazję, by aktywnie spędzić popołudnie i poznać Elbląg z nieco innej perspektywy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na wycieczkę rowerową w ramach „Wakacji z MOSiR em”. Tym razem uczestnicy ruszą śladami elbląskich Piekarczyków. Start zaplanowano na godz. 17:00 spod Bramy Targowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Na rowerzystów czeka około 24 kilometrów spokojnej, turystycznej jazdy po Elblągu. Wycieczkę rozpoczniemy w miejscu, które większości mieszkańców nie trzeba przedstawiać. To właśnie przy Bramie Targowej stoi pomnik Piekarczyka, bohatera jednej z najbardziej znanych elbląskich legend. Stąd ruszymy w dalszą drogę, aby przejechać przez różne części miasta i odwiedzić wszystkie mniejsze Piekarczyki. Link do trasy znajdziecie tutaj.

Przed nami spokojna, turystyczna jazda. Trasa będzie prowadziła po różnych nawierzchniach, między innymi asfalcie i kostce, dlatego tempo zostanie dopasowane do warunków na trasie. Nie będzie to wyścig, a wspólna rowerowa przejażdżka, podczas której będzie można trochę pojeździć, a przy okazji zobaczyć Elbląg z innej perspektywy.

To dobra propozycja na aktywne popołudnie dla całej rodziny. Nie trzeba być wyczynowym rowerzystą, żeby dołączyć. Wystarczy sprawny rower, trochę wolnego czasu i chęć spędzenia kilku godzin na świeżym powietrzu. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny roweru i zabrać podstawowe wyposażenie, takie jak zapasowa dętka, pompka, łatki czy zestaw kluczy. Organizatorzy zachęcają również do jazdy w kasku i przypominają o odpowiednim stroju dostosowanym do pogody.

To kolejna propozycja dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas i poznawać Elbląg z perspektywy dwóch kółek. Jeśli planujecie kolejne letnie aktywności, warto sprawdzić również harmonogram „Wakacji z MOSiR em”, w którym przez całe wakacje nie brakuje bezpłatnych wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych.