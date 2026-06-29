Rowerem wzdłuż rzeki Elbląg i Cieplicówki

Wakacyjny cykl rowerowych wycieczek z MOSiR-em startuje już we wtorek, 30 czerwca. Pierwsza trasa poprowadzi wzdłuż dwóch rzek: Elbląg i Cieplicówki, a na uczestników czeka około 41 kilometrów spokojnej, turystycznej jazdy. Start o godz. 17:00 z ulicy Wodnej na Starym Mieście. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Pierwsza wakacyjna wyprawa poprowadzi malowniczymi terenami wzdłuż rzek: Elbląg i Cieplicówki. Tempo przejazdu będzie spokojne – około 12–15 km/h – dzięki czemu liczyć będzie się przede wszystkim przyjemność ze wspólnej jazdy i możliwość podziwiania okolicznych krajobrazów. Pokonanie trasy zajmie około trzech godzin. Na zakończenie uczestnicy zatrzymają się przy Bramie Targowej, gdzie w restauracji La Botte zaplanowano wspólne lody.

Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny roweru i zabrać ze sobą podstawowe wyposażenie, takie jak zapasowa dętka, pompka czy zestaw kluczy. Zachęcamy również do jazdy w kasku oraz o zabraniu wody i zabezpieczeniu się przed słońcem. Najlepiej sprawdzą się rowery z nieco szerszymi oponami, trasa została przygotowana tak, aby bez problemu mogły pokonać ją praktycznie wszystkie typy rowerów. Uczestnicy będą poruszać się głównie drogami asfaltowymi oraz odcinkami z płyt betonowych.

Ruszamy we wtorek 30 czerwca o godz. 17:00 z ulicy Wodnej na elbląskim Starym Mieście (napis ELBLĄG).

To dopiero początek wakacyjnego cyklu. W kolejnych tygodniach MOSiR zaprosi mieszkańców na następne rowerowe wyprawy, które pozwolą aktywnie spędzić letnie popołudnia i odkrywać kolejne zakątki okolic Elbląga.