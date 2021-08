Rowerowa jazda po nieznanym

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” zaprasza do udziału w trzeciej z cyklu popołudniowych wycieczek rowerowych po najbliższych okolicach Elbląga. Miłośnicy dwóch kółek przejadą się ulicą Kalinową, stanowiącą ciekawy łącznik dwóch dróg wojewódzkich. Start we wtorek (3 sierpnia) o godz. 17.

Poprzednia wycieczka prowadziła nad mało znane Jezioro Troyl schowane w polodowcowej rynnie w sercu Wysoczyzny Elbląskiej. Tym razem podczas naszej jazdy będziemy mieli okazję kręcić korbami po ulicy Kalinowej, niezwykle rzadko odwiedzanej przez posiadaczy rowerów. Łączy ona drogę wojewódzką nr 504 z miejscowością Stoboje i dalej z drogą wojewódzką nr 509. Jest to ulica w granicach Elbląga asfaltowa, a potem gruntowa, niedostępna po dużych opadach deszczu. Przed Stobojami rozciągają się z niej ładne panoramy Wysoczyzny Elbląskiej.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych lub miejskich. Dominującą nawierzchnią na trasie będzie asfalt, ale nie zabraknie także dróg gruntowych.

Dzięki wsparciu gminy Elbląg na uczestników wycieczki będą czekały na koniec lody. Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, turystyczne w granicach 12-14 km na godzinę. Do udziału w wycieczce organizatorzy zapraszają całe rodziny. Czas trwania imprezy to około 3 godzin. Prosimy o stosowanie się do wytycznych związanych z pandemią koronawirusa. Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Start we wtorek, 3 sierpnia, o godz. 17:00 z ronda Kaliningrad. Dystans ok. 29 km.

Kolejna, ostatnia z cyklu, popołudniowa wycieczka odbędzie 17 sierpnia, natomiast w najbliższą niedzielę (8 sierpnia) udamy się na Miejską Wycieczkę Rowerową. Celem jej będzie Wielkie Wierzno, w którym znajduje się Kolekcja Zabytków Ruchomych Józefa Kuciaka. Więcej informacji wkrótce.

Zapraszamy również na inne atrakcje organizowane w ramach Wakacji z MOSiR-em.