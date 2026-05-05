Rowerowe zawody w Bażantarni już w niedzielę

Do startu Bażantarnia XC zostało już tylko kilka dni. W niedzielę, 10 maja, leśne ścieżki Bażantarni ponownie wypełnią się miłośnikami jazdy na dwóch kołach. To jedna z tych imprez, które łączą różne pokolenia – od najmłodszych uczestników po dorosłych zawodników. Dołącz do nich!

Zapisy do zawodów są wciąż otwarte, ale czasu na decyzję zostało niewiele. Rejestracja prowadzona jest online i zakończy się 6 maja (środa) o godzinie 23:59 lub wcześniej – w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Warto się pospieszyć, bo liczba uczestników jest ograniczona. W przypadku wolnych miejsc możliwe będzie jeszcze zapisanie się w dniu zawodów, jednak zachęcamy do wcześniejszej rejestracji, która gwarantuje udział i sprawną obsługę w biurze zawodów.

Trasy i kategorie startowe

Bażantarnia XC to zawody, w których poziom trudności dopasowany jest do wieku uczestników – od pierwszych rowerowych startów po pełnowymiarową rywalizację w terenie.

dzieci do 4 lat (z rodzicem lub na rowerku biegowym) – 100 metrów (polana)

dzieci do 4 lat (samodzielnie na rowerze dwukołowym z pedałami) – 200 metrów (polana)

dzieci 5-6 lat – 300 metrów (polana)

dzieci 7-9 lat – 580 metrów (zobacz trasę)

dzieci 10-11 lat oraz 12-13 lat – 1,2 km (zobacz trasę)

kobiety Open (od 14 lat) – 6 km (zobacz trasę)

mężczyźni M20 (14-29 lat), M30, M40 oraz M50+ – 6 km (zobacz trasę)

Zawody tradycyjnie rozpoczną się na polanie z wiatami. To właśnie tam zlokalizowane będzie biuro zawodów oraz strefa startu i mety.

10:00–10:45 – biuro zawodów

10:45–10:55 – oficjalne otwarcie i odprawa techniczna

11:00–11:45 – starty dzieci w poszczególnych kategoriach

11:45–12:00 – starty zawodników od 14. roku życia

od 13:00 – dekoracje

Sport, zabawa i pierwsze kolarskie doświadczenia

Bażantarnia XC to nie tylko rywalizacja o miejsca na podium. To także okazja do pierwszych startów dla najmłodszych oraz sprawdzenia swoich możliwości w naturalnym, leśnym terenie. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsi w swoich kategoriach – trofea sportowe. Ponadto w tym roku zawody są częścią cyklu Kids Cup, co dodatkowo motywuje młodych zawodników do zbierania punktów w całym sezonie.