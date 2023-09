Rusza 10. edycja Garmin MTB Series

Wielkimi krokami zbliża się inauguracja 10. edycji Garmin MTB Series 2023. To cykl wyścigów w kolarstwie górskim, organizowanych dla miłośników błota, pyłu, korzeni i stromych zjazdów. Na mapie cyklu znów pojawią się Elbląg oraz Kadyny.

Pierwszy etap odbędzie się już 30 września 2023 w Gdańsku, drugi 7 października 2023 w Elblągu, a wielki finał cyklu odbędzie się 14 października 2023 w malowniczych Kadynach (gmina Tolkmicko). Zawodnicy, którzy ukończą 3 edycje wezmą udział w konkursie, w którym do wygrania będzie rower górski.

Garmin MTB Series od początku istnienia cieszy się popularnością wśród amatorów ścigania na dwóch kółkach. Główna zasada zawodów brzmi: im mniej asfaltu tym lepsza zabawa! Zgodnie z hasłem, wszystkie trasy są prowadzone zawsze tak, aby zawodnicy mieli z tego jak największą zabawę. We wszystkich trzech lokalizacjach zawodnicy rywalizować będą na jednym z dwóch dystansów:

MINI (ok. 25 km) - również dla osób, które rocznikowo mają 14 lat i więcej,

MAXI (ok. 50 km).

Drugi etap cyklu zawita do Elbląga, a trasa zostanie poprowadzona malowniczymi ścieżkami elbląskiej Bażantarni. Zawodnicy zmierzą się z wymagającą trasą, która poprowadzi m.in. przez Górę Chrobrego, Gęsią Górę, Belweder czy Dolinę Srebrnego Potoku. Bażantarnia przywita zawodników sporą ilością singli, mocnymi podjazdami i szybkimi zjazdami. Start, meta oraz miasteczko zawodów znajdować się będą na ul. Sybiraków. Trasa dystansu MINI będzie liczyć 22,5 km (+/- 450 m), a dystansu MAXI 45 km (+/- 900 m).

Finałowy etap Tolkmicko/Kadyny to niezwykłe i malownicze trasy Wysoczyzny Elbląskiej. Start znajdować się będzie na terenie Folwark Kadyny Hotel&Spa. Trasa etapu prowadzić będzie ścieżkami znajdującymi się w Lasach Kadyńskich m.in. przez Dolinę Grabianki, Białą Drogę oraz Czarną Drogę. Nie zabraknie pięknych widoków na Zalew Wiślany, wymagających podjazdów oraz technicznych zjazdów. Trasa dystansu MINI będzie liczyć 27 km (+/- 580 m), a dystansu MAXI 54 km (+/- 1160m).

Każdy zawodnik, który ukończy 3 imprezy w ramach cyklu Garmin MTB Series na danym dystansie, weźmie udział w końcowej klasyfikacji generalnej cyklu Garmin MTB Series 2023. Ponadto z okazji finału cyklu odbędzie się konkurs, w którym finisherzy będą mogli wygrać rower 𝗖𝗔𝗡𝗡𝗢𝗡𝗗𝗔𝗟𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗟 𝟮𝟵 𝗦𝗘𝟮 𝗿𝗼𝘇𝗺. 𝗠 𝗘𝗠𝗥, ufundowany przez sponsora cyklu – Adventure Team .

We wszystkich trzech lokalizacjach odbędą się również zawody dla dzieci i młodzieży Garmin MTB Series Junior. Najmłodsi w zależności od kategorii wiekowej będą rywalizować na jednym z trzech dystansów: 200 m, 600 m i 1000 m. Będzie to idealna okazja do promocji aktywności fizycznej wśród dzieci oraz nauki wytrwałości i zdrowej rywalizacji.

Szczegółowe informacje na temat cyklu znajdują się na oficjalnej stronie zawodów.