Rusza nowy sezon łyżwiarski na Helenie!

W najbliższy piątek, 3 października, zapraszamy wszystkich miłośników łyżwowego szaleństwa na bezpłatną, inauguracyjną sesję na lodowej ślizgawce. Zabawa ruszy o godz. 18 i potrwa aż 1,5 godziny - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Trwają końcowe prace przygotowawcze tafli lodowej, a to oznacza, że szykujemy dla Was kolejny sezon łyżwiarski, na który zapraszamy już w piątek, 3 października! Decyzją prezydenta Elbląga ślizgawka otwierająca nowy sezon będzie bezpłatna. Na uczestników czekać będzie muzyczna zabawa ze świetlną oprawą. Dodatkowo przygotowaliśmy dla Was emocjonujące zabawy i konkursy, a o podtrzymanie gorącej atmosfery zadba DJ z doskonałą muzyką. Start imprezy o godz. 18, a cała sesja potrwa 1,5 godziny.

Otwarcie sezonu to idealna okazja na wyciągnięcie łyżew oraz zabranie bliskich i przyjaciół na wspólne pośmiganie po lodowej tafli. Nie trzeba być zawodowym łyżwiarzem, czy posiadać wysokiej jakości łyżwy. Rezerwujcie czas na piątek i wpadajcie. Gwarantujemy Wam świetną zabawę!

Od soboty, 4 października, do harmonogramu Lodowiska Helena wrócą ogólnodostępne wejścia. Z lodowiska będzie można skorzystać w każdy wtorek, czwartek oraz piątek o godz. 18:00 i 19:10, a w soboty i niedziele w godzinach 13:10, 14:20, 15:30, i 16:40. Każda sesja będzie trwała 50 minut. W tym sezonie wprowadzamy również nowość, ślizgawkę dedykowaną rodzinom z dziećmi, w każdą sobotę o godzinie 13:10. Od pierwszych dni na lodowisko wracają zawodnicy z elbląskich klubów sportowych, a także uczniowie ze szkół w ramach powszechnej nauki jazdy na łyżwach. Od 14 października ruszy również nauka jazdy na łyżwach w ramach „Aktywuj się z MOSiR-em”.

Dobrą informacją dla łyżwiarzy będzie na pewno też to, że ceny pozostały na tym samym poziomie:

Normalny – 14,00 zł,

Ulgowy – 10,00 zł,

Grupowy (powyżej 15 osób) – 9,00 zł za osobę.

Posiadacze elbląskiej Karty Dużej Rodziny, mogą liczyć na zakup biletów na lodowisko w niższych cenach:

Normalny – 11,00 zł,

Ulgowy – 7,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że na miejscu funkcjonuje wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Cena za wypożyczenie wynosi 10 zł za parę.



Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą zakupu karnetów, które można realizować nie tylko w obiekcie Lodowiska Helena, ale również w innych obiektach MOSIR Elbląg, a także do opłacenia zajęć z Aktywuj się z MOSiR-em. Więcej szczegółów dotyczących karnetów, znajdziecie na stronie internetowej: www.mosir.elblag.eu.

Do zobaczenia na Lodowisku!