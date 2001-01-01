UWAGA!

Są pieniądze na remont przystani kajakowej

 Elbląg, Budynek przystani kajakowej wymaga remontu
Elbląg otrzymał od Zarządu Województwa dofinansowanie na kompleksowy remont i wyposażenie w sprzęt przystani kajakowej przy ul. Radomskiej. Zarządza nią na co dzień Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Elbląski wniosek był jednym z pięciu, który otrzymały dofinansowanie z konkursu dotyczącego publicznej infrastruktury turystycznej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 9 mln zł, z czego Elbląg otrzymał 855 tys. złotych.

– Rozwój turystyki nie polega tylko na nowych inwestycjach – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. – Chodzi też o to, by istniejące już obiekty: camper parki, miejsca postoju dla rowerzystów, przystanie kajakowe czy punkty informacji turystycznej zyskały nową jakość, były bardziej dostępne, bardziej przyjazne użytkownikom, a jednocześnie wpisywały się w zrównoważony rozwój turystycznego produktu regionu. To właśnie te elementy tworzą infrastrukturę, która pozwala turystom planować podróże i zostawać u nas na dłużej.

Elbląski projekt opiewa w sumie na ponad 1,5 mln zł. Dotyczy kompleksowego remontu przystani kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej, a także wyposażenie w stacje naprawy rowerów trzech już istniejących w mieście Miejsc Obsługi Rowerzystów z montażem monitoringu w jednym z nich.

Miasto dopiero ogłosi przetarg na wykonawcę tego zadania.

oprac. RG

