Ruszyły zapisy na Bażantarnia Jump&Run

Właśnie wystartowały zapisy na jedną z topowych imprez w Elblągu. Bażantarnia Jump&Run już 6 września ponownie sprawdzi Waszą wytrzymałość, szybkość i spryt. Dmuchane tory przeszkód rozstawione w otoczeniu urokliwej zieleni zagwarantują konkretną dawkę sportowych emocji. Skorzystaj z tańszego progu i zapisz się już teraz.

Bażantarnia Jump&Run od debiutu w 2022 roku na stałe wpisała się do kalendarza miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych. Ubiegłoroczna edycja dostarczyła nam wielu niespodziewanych wrażeń dzięki pogodzie, co zdecydowanie wpłynęło na plus podczas przebiegu imprezy. Jak będzie w tym roku? Już niedługo się przekonamy.

DYSTANSE

Podobnie jak w poprzednich edycjach, w Bażantarni zostaną wyznaczone dwie trasy: jedna o długości 1,5 km i druga o długości 2,5 km. Na obu dystansach pojawią się dmuchane przeszkody, które każdy uczestnik, włącznie z najmłodszymi, pokona bez większych trudności. Do przeszkód tych należą zjeżdżalnie, wspinaczki, labirynty, tory oraz skocznie. Zawodnicy będą mieli okazję trochę pobiegać, pospacerować i wykazać się sprytem. Każdy, kto weźmie udział w Bażantarnia Jump&Run, otrzyma pamiątkowy, dedykowany imprezie medal.

Na krótszej trasie o długości 1,5 km, uczestnicy zmierzą się z 7 dmuchanymi przeszkodami. Dystans ten przeznaczony jest dla Biegu Junior, w którym biorą udział dzieci w wieku od 6 do 16 lat, oraz Biegu Family, gdzie startują dorośli z dzieckiem w wieku od 4 lat. Z kolei na trasie o długości 2,5 km odbędzie się sportowa rywalizacja w ramach Biegu Classic, skierowana do osób od 16 roku życia wzwyż. Zawodnicy będą mieli za zadanie pokonać 10 dmuchanych przeszkód. W Biegu Family można dopisać dodatkową osobę, co pozwala na start rodzica z dwójką dzieci albo dwójki rodziców z jednym dzieckiem.

ZAPISY I OPŁATY

Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family przyjmowane będą do 1 września lub do wyczerpaniu limitu za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. Pierwszy próg cenowy obowiązuje do 31 lipca. Ze zniżek mogą skorzystać posiadacze karty „wElblągu”. Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów, opłat czy limitów są dostępne w regulaminie, stronie www.mosir.elblag.eu oraz w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Bażantarnia Jump&Run co roku cieszy się dużą popularnością, a pakiety startowe rozchodzą się w mgnieniu oka, dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili z decyzją. Poniżej można znaleźć szczegółowe opłaty za udział w zawodach.

Progi cenowe:

Bieg Junior (6-16 lat)

– 36 zł z kartą „wElblągu” lub 40 zł (do 31.07.2026)

– 45 zł z kartą „wElblągu” lub 50 zł (od 1.08 do 01.09.2026)

Bieg Family (dorosły + dziecko)

– 63 zł + 36 zł za każdą kolejną osobę z kartą „wElblągu” lub 70 zł + 40 zł za każdą kolejną osobę (do 31.07.2026)

– 72 zł + 40,50 zł za każdą kolejną osobę z kartą „wElblągu” lub 80 zł + 45 zł za każdą kolejną osobę (od 1.08 do 01.09.2026)

Bieg Classic (16 lat i więcej)

– 54 zł z kartą „wElblągu” lub 60 zł (do 31.07.2026)

– 63 zł z kartą „wElblągu” lub 70 zł (od 1.08 do 01.09.2026)

Tego dnia Bażantarnia będzie tętnić życiem również poza trasą. Imprezie towarzyszyć będzie festyn „Wybieram sport, nie nałogi”, podczas którego zaprezentują się elbląskie kluby sportowe. Na najmłodszych czekać będą animacje i gry.

Sprawdźcie, jak bawiliśmy się w ubiegłym roku. Do startu pozostały jeszcze niemal dwa miesiące. To wystarczająco dużo czasu, by podczas wakacji zadbać o formę i bez pośpiechu przygotować się do wrześniowego wyzwania.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej

Sponsorzy i Partnerzy: Centrum Handlowe Ogrody, Salon Łazienkowy AWANGARDA