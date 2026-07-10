Kierowcy: jazda między koparkami i wymuszanie pierwszeństwa na Saperów

- Czy wykonawca zapewnił właściwe zabezpieczenie oraz organizację ruchu na czas prowadzonych robót przy ulicy Saperów? – pytają Czytelnicy. Zdaniem niektórych kierowców brak w tym miejscu osoby kierującej ruchem prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

Trwa remont na ul. Saperów. Już z początkiem prac UM w Elblągu zapowiadał związane z tym utrudnienia w ruchu i apelował o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem. Nasi Czytelnicy zwracają jednak uwagę, że nikt w obrębie robót nie kieruje ruchem i dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji.

- Super prowadzone są roboty na ulicy Saperów: jest wielki harmider drogowy. Nikt nie kieruje ruchem, samochody jeżdżą pomiędzy przemieszczającymi się koparkami. Są wymuszenia, bo inaczej się nie da przejechać, a pracownicy stoją i się śmieją. Nikt nie kieruje ruchem – piszą w liście do naszej redakcji.

Urzędnicy wyjaśniają, że przebudowa ul. Saperów od początku była inwestycją wymagającą czasowych ograniczeń w ruchu, a pierwotne założenia zakładały całkowite zamknięcie ulicy na czas prowadzenia robót.

Remont na ul. Saperów, fot. Anna Dembińska

- Po analizie zdecydowano jednak o zachowaniu przejezdności, aby mieszkańcy mogli nadal korzystać z jednego z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w tej części miasta. Takie rozwiązanie pozwala utrzymać dostępność drogi, jednak wiąże się z okresowymi utrudnieniami. Jak na każdej inwestycji drogowej prowadzonej przy zachowaniu ruchu, również na ul. Saperów występują etapy prac, podczas których dochodzi do czasowego spowolnienia przejazdu pojazdów – czytamy w mailu przesłanym do nas przez zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta.

Podkreślają, że UM kilkakrotnie informował kierowców, że w trakcie realizacji inwestycji będą pojawiały się utrudnienia w ruchu.

- Na bieżąco apelujemy o zachowanie ostrożności, stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania wprowadzanego zgodnie z postępem prac. Rozumiemy, że utrudnienia mogą być uciążliwe, jednak są one nieuniknionym elementem realizacji inwestycji prowadzonej przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu drogowego – zazanaczją urzędnicy.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.: remont i przebudowa chodników, przebudowa miejsc postojowych wraz z wyznaczeniem miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, budowa przejścia dla pieszych przez ul. Mierosławskiego z wyspą dzielącą i elementami separacji ruchu. Dodatkowo prace obejmą korektę i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego, zabezpieczenie, regulację oraz przebudowę sieci infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z przebudowywaną drogą, a także odnowienie terenów zielonych. Koszt inwestycji wynosi 2,6 mln zł, z czego 1,8 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.