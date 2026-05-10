Ruszyły zapisy na Bieg 780 dla Elbląga

To będzie coś więcej niż zwykły bieg. W niedzielę, 28 czerwca, elblążanie spotkają się podczas wydarzenia przygotowanego specjalnie z okazji jubileuszu 780-lecia nadania praw miejskich. Symboliczny dystans podczas trwania Dni Elbląga, sceneria elbląskiej Starówki i otwarta formuła sprawiają, że to propozycja dla każdego – bez względu na wiek i sportowe doświadczenie. Bezpłatne zapisy właśnie wystartowały.

Start zaplanowano na nieprzypadkową godzinę 12:46 - symbolizującą rok nadania praw miejskich Elblągowi. Miejscem wydarzenia będzie Stare Miasto i jego uliczki. Trasa o długości 780 metrów poprowadzi ulicami Wodną, Mostową, przez Stary Rynek i Studzienną, by ponownie wrócić na ul. Wodną, gdzie zlokalizowana będzie meta.

Udział w biegu jest całkowicie bezpłatny, a formuła wydarzenia nie przewiduje klasyfikacji ani rywalizacji o miejsca. Każdy uczestnik, niezależnie od wieku i tempa, będzie częścią wspólnego świętowania i na mecie otrzyma dedykowany medal.

Bieg zostanie rozegrany w trzech kategoriach. Najmłodsi pobiegną w formule Family – dzieci do 6. roku życia wraz z opiekunami. Starsze dzieci i młodzież wystartują w biegu Junior (7–13 lat), a młodzież i dorośli w biegu Classic (14+). Poszczególne starty będą odbywać się sekwencyjnie, w kilkunastominutowych odstępach.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują limity uczestników, dlatego warto nie odkładać decyzji o zapisie. Rejestracja online prowadzona jest na stronie elektronicznezapisy i potrwa do 24 czerwca lub do wyczerpania dostępnych miejsc.

Nasze miasto w tym roku świętuje, a Ty możesz zostać częścią obchodów. Wspólnie z nami pokonaj „780 dla Elbląga”. Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie zapisów.

Organizatorzy wydarzenia: Prezydent Elbląga Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.