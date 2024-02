Rzucać w tarczę, wygrać puchar

Tarcza i lotki. Brzmi jak przepis na doskonały sposób spędzenia wolnego czasu. Ponad 100 zawodników z północnej Polski rywalizuje w Elblągu w zawodach Pucharu Polski w darta. Zobacz zdjęcia.

- Najbardziej popularną grą w darta jest „501“. Każdy zawodnik startuje z liczbą 501 punktów i jak najmniejszą liczbą rzutów musi zejść do zera. Żeby zakończyć grę, trzeba trafić w tzw. „sektor podwójny“ - Piotr Michałek, prezes Elbląskiej Kuźni Darta wyjaśniał zasady gry.

Rekord życiowy prezesa to 13 lotek i zakończenie lega. W elbląskich zawodach biorą udział zawodnicy, którzy lega skończyli w 10 i 11 rzutach. To mało, maksymalnie lega można zakończyć w dziewiątej lotce.

Zawody w Domu Rektora przy bulwarze Zygmunta Augusta rozpoczęły się w piątek turniejem towarzyskim. W sobotę darterzy rywalizują o Puchar Starosty Elbląskiego, w niedzielę o Puchar firmy Diamond. Sobotni i niedzielny turniej mają rangę Pucharu Polski Polskiej Organizacji Darta. Na liście startowej jest ponad 100 mężczyzn i 14 kobiet.

- Przyjechało do nas dwóch zawodników z pierwszej dziesiątki rankingu mężczyzn Polskiej Organizacji Darta. I trzy zawodniczki z pierwszej dziesiątki kobiecego rankingu - mówi Przemysław Cegielski, organizator elbląskiego turnieju.

Elbląska Kuźnia darta (fot. Anna Dembińska)

W ramach cyklu Pucharu Polski odbędzie się kilkanaście turniejów darta w całej Polsce. W Elblągu darterzy są coraz bardziej widoczni, a turnieje w Domu Rektora zdobywają uznanie.

- To już trzeci turniej organizowany przez nasze stowarzyszenie. Pierwszy odbył się we wrześniu, na otwarcie tej lokalizacji, w grudniu był drugi - mówił organizator. - Jako stowarzyszenie istniejemy od lutego 2022 r.. Wcześniej byliśmy nieformalna grupą, graliśmy „tu i ówdzie“. Doszliśmy jednak do wniosku, że musimy się sformalizować. Początkowo pod nazwą Elbląska Liga Darta. W sierpniu 2023 r. zmieniliśmy nazwę na Elbląską Kuźnię Darta i wykuwamy talenty z Elbląga i, mam nadzieję, nie tylko.

- Moja przygoda z dartem zaczęła się od oglądania mistrzostwa świata transmitowanych w telewizji w czasie pandemii. Grał tam Krzysztof Ratajski, najlepszy polski darter. Postanowiłem spróbować, zwłaszcza że ta gra nie wymaga wielkich nakładów. Wystarczy kupić tarczę i lotki, rzucać można w domu - Piotr Michałek wspomina swoje początki. - Okazało się, że trafiam. Pojechałem na swój pierwszy turniej do Grudziądza i zająłem drugie miejsce.

Co decyduje o sukcesie?

- Precyzja, powtarzalność. Przyda się też mocna psychika, szczególnie przy kończeniu meczu. Wtedy trzeba się skoncentrować, żeby trafić dokładnie w to miejsce, w które się chce. To jest największy problem - mówi prezes Kuźni.

- Pewna ręka, mniej nerwów, spokój i pewne oko. Jednak trzeba rzucić i trafić tam, gdzie się chce. I tyle ile się chce - dodaje Przemysław Cegielski.

W niedzielę w Domy Rektora kolejne darterskie emocje:

Niedziela, 4 lutego - Puchar Polski POD o Puchar Firmy Diamond BHP Elbląg

- Zapisy do 10:45

- Start o 11:00

- Grupy + SKO, 501 D.O

- Turniej kobiet przy udziale co najmniej 6 Pań

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym zawodów