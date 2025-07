  Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu - czesne 0 zł!!!

Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu to placówka, o której naszym rodzicom nawet się nie śniło. Za jej sukcesem stoi od ponad 16 lat Wioleta Stępczyńska, która nie tylko codziennie zarządza placówką, ale również aktywnie pozyskuje środki pozabudżetowe – dzięki czemu dzieci z Elbląga mogą uczęszczać do Małego Europejczyka za darmo lub przy niewielkim koszcie czesnego. To również duża ulga dla finansów rodziców z Elbląga. Także teraz, dzięki pozyskaniu środków z programu „Czas na Przedszkole” możecie zapisać swoje dzieci za darmo do Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu. Zdjęcia.

O Niepublicznym Żłobku, Przedszkolu i Klasie Zerowej Mały Europejczyk w Elblągu, kierowanym przez Wioletę Stępczyńską, można śmiało powiedzieć, że to jedna z wiodących i najlepiej przygotowanych do działalności pedagogicznej i oświatowej tego typu placówka w Polsce. Wielomilionowa inwestycja w jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów oświatowych w kraju oraz perfekcyjnie zagospodarowany i rozległy park zabaw wysuwają elbląski niepubliczny żłobek i przedszkole na pozycję jednego z najlepszych placówek tego typu w Polsce. Teraz możecie swoje dziecko do Małego Europejczyka zapisać...za darmo!

Czesne? 0 zł. Pełnowartościowe wyżywienie? Tylko 500 zł miesięcznie

Dzięki programowi finansowemu z UE - „Czas na Przedszkole” rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do Żłobka, Przedszkola i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu nie ponoszą kosztów czesnego — opłata miesięczna obejmuje całodzienne wyżywienie (codziennie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek za jedyne 500 zł). To rozwiązanie, które czyni edukację w Małym Europejczyku w Elblągu dostępną dla każdego, niezależnie od poziomu dochodów.

Magiczny i jedyny taki Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu

Na czele Żłobka, Przedszkola i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu stoi od ponad 16 lat Wioleta Stępczyńska, nietuzinkowa i charyzmatyczna dyrektor placówki, której praca, pomysłowość i niestandardowe działania wyniosły Małego Europejczyka do miana najlepszego żłobka i przedszkola w kraju.

Pod jej kierownictwem placówka wyróżnia się w całym kraju innowacyjnym podejściem do edukacji, porównywanym do skandynawskiego modelu wychowania.

Wioleta Stępczyńska od wielu lat skutecznie pozyskuje środki pozabudżetowe – z projektów rządowych i unijnych, dzięki którym rodzice dzieci w Elblągu mogą za darmo lub przy niewielkiej opłacie zapisywać swoje dzieci do najlepszego w Polsce żłobka, przedszkola i klasy zerowej. Tak było 6 lat temu, gdy dzięki inicjatywie Wiolety Stępczyńskiej Mały Europejczyk pozyskał dofinansowanie i mógł przyjąć 100 dzieci z Elbląga do żłobka za jedyne 100 zł miesięcznie. To jedyna w Elblągu tego typu placówka edukacyjna, która tak skutecznie pozyskuje dla dzieci i rodziców środki pozabudżetowe – z korzyścią dla portfeli elblążan.

Teraz dzięki działaniom Wiolety Stępczyńskiej, dzieci z Elbląga mogą chodzić do przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu całkowicie za darmo, korzystając z pełnej oferty jaką oferuje dzieciom ta placówka (nowoczesna edukacja, nauka języka angielskiego i hiszpańskiego, zajęcia z programowania, zajęcia judo, szachy, joga, taniec, zajęcia artystyczne). Rodzice ponoszą tylko koszt miesięcznego wyżywienia w wysokości zaledwie 500 zł.

„Jeśli tylko przekroczycie bramę Żłobka, Przedszkola i Zerówki Mały Europejczyk – Wy i Wasze dzieci, nie będziecie chcieli wracać do domu, a tym bardziej do innego przedszkola. Po prostu zakochacie się w Małym Europejczyku, w jego magicznej atmosferze, nietypowym podejściu do edukacji, wspaniałej, najlepszej w Polsce i niezmieniającej się przez lata kadrze nauczycielskiej, fascynującym przygodom, weekendowym nockom w przedszkolu, niesamowitym półkoloniom w wakacje. Ale przede wszystkim będziecie pod niesamowitym wrażaniem możliwości, jakie Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu daje Waszym dzieciom – to dla nich szansa, aby świetnie przygotować się do edukacji szkolnej, ale nie tylko. Mały Europejczyk buduje w dzieciach odwagę, pewność siebie, swojej wartości, samodzielność, zaradność, pomysłowość w rozwiązywaniu różnych problemów. Tu dzieci nie boją się ze sobą rozmawiać, bawić się z rówieśnikami czy występować na scenie przed dużą publicznością. Mali Europejczycy wschodzą przebojowo w świat dalszej edukacji i to właśnie dzięki temu, że przedszkolny okres spędziły właśnie w Żłobku, Przedszkolu i Zerówce Mały Europejczyk w Elblągu. – mówi dyrektor Wioleta Stępczyńska.

Pani Dyrektor ma rację. Jeśli tylko dotrzecie na ul. Dąbrowskiego 33, wejdziecie przez bramę Małego Europejczyka, Waszym oczom ukaże się olbrzymia, kolorowa, dmuchana zjeżdżalnia oraz pokaźnych rozmiarów basen – tu dzieci mogą szaleć, jeśli tylko pogoda na to pozwala. Oprócz tego bardziej z tyłu zaparkowane stoją samochodziki napędzane akumulatorami oraz gokarty na pedały – to przedsmak wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu.

Mały Europejczyk – przedszkole o jakim marzyli wszyscy rodzice

Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu to placówka edukacyjna jedyna w swoim rodzaju w Polsce, która udowadnia, że edukacja przedszkolna może być pasjonującą i inspirującą przygodą z nauką. To przedszkole, które zostało stworzone z myślą o zapewnieniu dzieciom najlepszych warunków do rozwoju, a jego wyjątkowość przejawia się w każdym aspekcie jego codziennego funkcjonowania.

Olbrzymi plac zabaw w Małym Europejczyku – przestrzeń pełna radości i rozwoju

W Żłobku, Przedszkolu i Zerówce Mały Europejczyk w Elblągu znajduje się wyjątkowy element, który czyni tę placówkę absolutnie unikalną – olbrzymi, częściowo zadrzewiony plac zabaw, zaprojektowany tak, aby dzieci mogły rozwijać się poprzez ruch, zabawę i kontakt z naturą. Mali Europejczycy mają tu dostęp do chatki na drzewie, wigwamów, zjeżdżalni, huśtawek, samochodzików, do natrysków z chłodną wodą i basenów. Ponadto na terenie placu znajdują się ławy, przy których dzieci latem spożywają świeże, zdrowe, przygotowane przez własną kuchnię Małego Europejczyka posiłki.

Dlaczego warto wybrać dla swoich Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu?

Nowoczesny budynek edukacyjny. Mały Europejczyk mieści się w nowoczesnym, specjalnie zaprojektowanym budynku, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Jasne, przestronne wnętrza są pełne kolorów i zachęcają dzieci do eksplorowania świata w przyjaznym otoczeniu.

Kolorowe sale. Każda sala jest urządzona w sposób sprzyjający nauce i zabawie – odpowiednio wyposażone przestrzenie wspierają rozwój kreatywności i samodzielności u dzieci. Sale z balkonami i własnymi łazienkami. Ponadto do dyspozycji dzieci są sale plastyczne, gimnastyczne, do nauki jogi, judo, szachów, sala logopedyczne oraz...własne, doskonale wyposażone kino.

Olbrzymi, zadrzewiony plac zabaw. Nie każde przedszkole może pochwalić się tak rozległym terenem zielonym! Mały Europejczyk dysponuje ogromnym placem zabaw, gdzie dzieci mogą spędzać czas na świeżym powietrzu, rozwijając swoją sprawność fizyczną.

Dmuchane zabawki, samochodziki, basen do kąpieli. Na terenie przedszkola dzieci mogą korzystać z różnorodnych atrakcji, które zapewniają fantastyczną rozrywkę, a także uczą współpracy i rozwijają umiejętności społeczne.

Doświadczona kadra nauczycielska. W Małym Europejczyku pracuje wyjątkowy, doświadczony zespół nauczycieli, którzy od 16 lat tworzą miejsce, gdzie każde dziecko czuje się docenione i wspierane w swoim rozwoju. Stałość kadry pedagogicznej jest ogromnym atutem, ponieważ daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilności, które są kluczowe dla ich emocjonalnego wzrostu.

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, nowoczesne metody nauczania. Dzieci w Żłobku, Przedszkolu i Zerówce Mały Europejczyk w Elblągu w ramach czesnego uczą się judo, jogi, gry w szachy, tańca, codziennie opanowują dwa języki obce – angielski i hiszpański. Biorą udział w eksperymentach chemicznych i biologicznych. Doświadczone nauczycielki wykorzystują w pracy z dziećmi najnowsze metody edukacyjne, w tym system Montessori.

Wizyty, wycieczki, eksperymenty. Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu stawia na niestandardowe rozwiązania edukacyjne. Dlatego placówkę odwiedzają ciekawi goście, również opiekunowie zwierząt – także tych najbardziej egzotycznych. Magicy, aktorzy, ciekawe osoby. Ponadto dzieci biorą udział w ciekawych eksperymentach czy zajęciach sensorycznych. Tu również dzieciaczki uczą się samodzielności – same przygotowują proste posiłki bawiąc się przy tym doskonale. Nocują w weekendy w przedszkolu, bawią się na dworze w błocie i wodzie, wykonują proste zadania w ramach zajęć praktycznych, występują na scenie, tańczą, recytują wiersze oraz bardzo często wyjeżdżają na wieś, do sadu, na pola uprawne, nad morze, do parków rozrywki czy teatrów.

Wypróbuj Małego Europejczyka w czasie półkolonii wakacyjnych w Elblągu

Jeśli zastanawiasz się nad zapisaniem dziecka do przedszkola lub żłobka lub chcesz zmienić obecną placówkę edukacyjną swojej pociechy, półkolonie wakacyjne to świetna okazja, aby sprawdzić Małego Europejczyka. Za jedyne 650 zł Twoje dziecko ma zapewnioną opiekę od godz. 6.00 do 17.30, posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad), gry, zabawy, ciekawe zajęcia edukacyjne, kąpiele w basenach, zabawy przy zraszaczach wodnych na naszym olbrzymim placu zabaw.

Półkolonie odbywają się w placówce „Małego Europejczyka” przy ul. Dąbrowskiego 33 w Elblągu. Zajęcia trwają od godz. 6:30 do 17:00, a zapisy wciąż są otwarte.

Jeśli chcesz, by Twoje dziecko spędziło wakacje aktywnie, zdrowo i radośnie – „Mały Europejczyk” w Elblągu to najlepszy wybór. Tu dzieci nie tylko odpoczywają, ale też bawią się, rozwijają się i tworzą wspomnienia, które zostaną z nimi na całe życie.

Mały Europejczyk stale się rozwija, oferując dzieciom nowoczesne przestrzenie edukacyjne oraz doskonale wyposażony plac zabaw. Dzięki jej zaangażowaniu Mały Europejczyk jest miejscem, które nie tylko przygotowuje dzieci do dalszej edukacji, ale także inspiruje je do odkrywania świata w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa i radości.

Niepubliczny Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu

Ul. Dąbrowskiego 33, 82-300 Elbląg

Dyrekcja Przedszkola: Wioleta Stępczyńska

Tel: +48 515 406 883

Otwarte 5 dni w tygodniu od 6:30 do 19:00.

https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag

Instagram: https://www.instagram.com/maly.europejczyk