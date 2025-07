Rockman i prezes ministrem. Pochodzi z Elbląga

Wojciech Balczun (ur. 1970 w Elblągu) został dziś (23 lipca) ogłoszony ministrem w zrekonstruowanym rządzie Donalda Tuska. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego obejmie resort aktywów państwowych.

Wojciech Balczun do tej pory był prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jak podaje strona agencji, to „menedżer i strateg z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jego kluczowe kompetencje to restrukturyzacja i transformacja przedsiębiorstw, zarządzanie operacyjne i strategiczne, negocjacje z inwestorami i partnerami biznesowymi oraz międzynarodowa współpraca gospodarcza”.

Jak podaje ARP, w toku kariery zawodowej był m. in. prezesem zarządu PKP Cargo (2008-2013), stał na czele Kolei Ukraińskich (2016-2017), był przewodniczącym Rady Nadzorczej w PLL LOT S.A. I PKP S.A., wiceprezydentem Pracodawców RP oraz Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego (CEEP). Był na liście Top 20 Bloomberg Businessweek Polska jako jeden z najlepszych menedżerów na czas kryzysu.

Balczun ukończył politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia MBA walidowane przez Rotterdam School of Management Erasmus University.

O swoich związkach z Elblągiem nowy minister opowiadał m. in. w wywiadzie dla Dużego Formatu wyborcza.pl. Jego ojciec został tu skierowany jako wojskowy. W Elblągu Balczun kończył podstawówkę i szkołę średnią, w której był redaktorem gazetki szkolnej. Wtedy chciał zostać dziennikarzem.

Wojciech Balczun (po prawej) podczas koncertu zespołu Chemia w 2018 r., fot. FB MDK w Mławie

O nominacji Balczuna poinformował dziś premier RP podczas konferencji prasowej.

- Rozmawiałem długo z nowym ministrem aktywów państwowych. Dobrze rozumie, że państwo jest obecne w spółkach skarbu państwa nie po to, żeby jakieś partie desygnowały tam swoich kandydatów. To jest nieustanny bój, wiadomo, na czym polega polityka i wiadomo, że kontrola państwowa czy polityczna polega na obecności polityków w tej dziedzinie, ale to musi być absolutnie nacechowane bezstronnością i wysoką kwalifikacją tych ludzi. Pan Wojciech Balczun, nowy minister aktywów państwowych, przyjął na siebie to zadanie, aby bezpośrednio transponować na spółki skarbu państwa, tam gdzie państwo ma swój kluczowy udział, szczególnie dotyczy to spółek energetycznych, polityki energetycznej, która będzie tworzona w rządzie, a spółki skarbu państwa będą realizowały politykę bezpieczeństwa energetycznego. Nie chodzi o maksymalizację zysków, mówiłem o tym już kiedyś, ale o maksymalizację dobrostanu Polaków i szans dla naszych firm, aby mogły konkurować, a przy wysokich cenach energii nie będą mogły skutecznie konkurować z firmami z innych regionów Europy czy świata. To jest zadanie numer jeden – mówi o tej nominacji Donald Tusk.

Dodajmy, że Wojciech Balczun jest też muzykiem. Z zespołem Chemia występował także w elbląskim klubie Mjazzga.