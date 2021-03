Siatkarki jeszcze z nadzieją

Siatkarki Energi MKS Truso walczą w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski kadetek. Elblążanki mają za sobą trzy mecze, w swojej podgrupie wygrały dwa i awansowały do najlepszej czwórki. Niestety w kolejnym starciu trafiły na mocnego Jokera, z którym przegrały 0:3. Zobacz zdjęcia. Podopieczne Wojciecha Samulewskiego w niedzielę czeka decydujący pojedynek.

Zespół kadetek MKS Truso Elbląg jest gospodarzem ćwierćfinałowego turnieju mistrzostw Polski. Elblążanki bardzo dobrze rozpoczęły rywalizację, w swojej podgrupie pokonały Ares Nowa Sól 3:0 i takim samym stosunkiem setów ograły MMKS Kędzierzyn Koźle. Dwa zwycięstwa dały im awans do najlepszy czwórki, gdzie czekał na nie Joker Świecie oraz MOS Wola Warszawa. Oba zespoły są zdecydowanie bardziej wymagające od wcześniejszych rywalek Truso, jednak elblążanki bardzo liczyły na awans. - Szanse mamy duże. Po to się ogrywaliśmy w II lidze, żeby w rozgrywkach młodzieżowych awansować jak najwyżej. Moje zawodniczki są w dobrej dyspozycji i co najważniejsze są zdrowe. Jesteśmy dobrze przygotowani do turnieju, chcielibyśmy awansować do finałów mistrzostw Polski. Kluczowym meczem będzie ten sobotni - mówił trener Wojciech Samulewski. Niestety sobotnie starcie zakończyło się porażką elblążanek, co mocno skomplikowało ich sytuację. Siatkarki Jokera pokonały Truso bez straty seta.

Pierwszy punkt dla elbląskiej drużyny w tym spotkania zdobyła Edyta Fiedorowicz, zaraz po niej dobrze zaatakowała Klara Kuczyńska, a na 3:2 wyprowadziła swoją drużynę Gabriela Jachimczyk. Następne cztery punkty padły łupem rywalek, jednak po przerwie zarządzonej na prośbę Wojciecha Samulewskiego, jego podopieczne odpowiedziały taką samą serią. Tablica wyników kilkukrotnie wskazywała remis, po raz ostatni przy stanie 9:9. Niestety w kolejnych akcjach gospodynie źle przyjmowały zagrywkę, atakowały w taśmę albo nacinały się na blok i straciły aż jedenaście punktów z rzędu. Nieco nadziei na korzystny rezultat dała Patrycja Wilemska zbywając trzy punkty bezpośrednio z zagrywki. Niestety gospodynie nie potrafiły zatrzymać skutecznych ataków Jokera i przegrały 15:25.

Po zmianie stron przyjezdne bardzo dobrze atakowały, a gospodynie nie mogły się wstrzelić w boisko i przegrywały 2:7, by po kolejnych błędach mieć już siedem oczek straty. Siatkarki z Jokera również się myliły i po punktowej zagrywce Klaudii Wilamowskiej, przewaga rywalek stopniała do dwóch punktów. Elblążanki utrzymywały kontakt do stanu 16:18. W kolejnych akcjach siatkarki Truso miały duże problemy z przyjęciem zagrywki, dwukrotnie nadziały się na blok, nie broniły ataków i przegrały drugą partię 17:25.

W trzecim secie elblążanki nawiązały walkę, dobrze atakowała Gabriela Jachimczyk, a gdy udało jej się też zdobyć punkt zagrywką, Truso prowadziło 7:5. Po asie serwisowym Julii Łukaczyk, było po 14 i trener Jokera poprosił o przerwę. Po wznowieniu jego podopieczne znów dobrze atakowały, a gospodynie posyłały piłkę poza pole gry albo nadziewały się na blok. Elblążanki nie potrafiły zatrzymać na lewym skrzydle świetnie dysponowaną Amelię Senicę, która kończyła większość ataków Jokaera. Niestety w tym secie również szwankowało przyjęcie i Świecie wygrało 25:20.

Energa MKS Truso Elblag - Joker Świecie 0:3 (15:25; 17:25; 20:25)

Truso: Klaudia Wilamowska, Julia Łukaczyk, Gabriela Jachimczyk, Edyta Fiedorowicz, Patrycja Wilemska, Klara Kuczyńska, Emilia Bambul, Weronika Dąbrowska, Kornelia Raszewska, Anita Semkiw, Anna Choińska, Julia Gromko, Nikola Kaczmarzyk, Alicja Szaruga.

W niedzielę (21 marca) o godz. 12:30 Truso zagra z MOS Wola Warszawa. Warszawianki do tej pory wygrały wszystkie swoje spotkania, pokonały m.in Joker Świecie 3:2, zatem przed elblążankami bardzo trudny mecz.