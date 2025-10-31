Siatkarskie mistrzynie Elbląga

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 najlepszym żeńskim siatkarskim zespołem w XXXX Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Elblągu. Dziewczyny wygrały wszystkie mecze w rozgrywkach.

Spotkania odbywały się najpierw w systemie eliminacyjnym, w trzech grupach. Rywalizowało 13 szkół. Graliśmy do 2 wygranych setów. Awans do finałów uzyskały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

Klasyfikacja finałowa

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków

2. Szkoła Podstawowa nr 15

3. Szkoła Podstawowa nr 19

Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie najlepsi otrzymują medale.

Reprezentacja SP 15 zajęła drugie miejsce (fot. MOS)

SP 19 zajęła trzecie miejsce (fot. MOS)

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.