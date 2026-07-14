Siatkówka plażowa w Parku Wodnym Dolinka

Turniej piłki plażowej jest nieodłączną częścią wakacyjnych imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Już w niedzielę, 19 lipca, boisko przy Parku Wodnym Dolinka wypełni się sportową rywalizacją, a stawką będzie Puchar Prezydenta Elbląga. W zawodach mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły, a liczba miejsc jest ograniczona do 16 drużyn. Zapisy właśnie wystartowały.

To dobra okazja, by spędzić aktywnie letni dzień. Na boisku spotkają się drużyny, które chcą sprawdzić się w sportowej rywalizacji. Do gry mogą stanąć zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i amatorzy. Pierwsze mecze rozpoczną się o godzinie 10.00. Zespoły powalczą w systemie brazylijskim, który daje drużynom szansę na dłuższą rywalizację. Nad przebiegiem spotkań czuwać będą sędziowie. Na najlepsze drużyny czekają medale oraz Puchar Prezydenta Miasta Elbląg. O końcowym sukcesie zdecydują nie tylko umiejętności techniczne, ale również współpraca i opanowanie w kluczowych momentach meczu. Do udziału mogą zgłaszać się dwuosobowe zespoły, składające się z zawodników, którzy najpóźniej w dniu turnieju ukończą 16 lat. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza Google i potrwają do 16 lipca lub do wyczerpania limitu miejsc. Przed zgłoszeniem warto dokładnie zapoznać się z regulaminem turnieju. Zawodnicy powinni również pamiętać o wypełnieniu oświadczenia uczestnika, a osoby niepełnoletnie o dostarczeniu zgody podpisanej przez rodzica lub opiekuna. Komplet dokumentów pozwoli sprawnie przejść weryfikację przed rozpoczęciem rywalizacji.