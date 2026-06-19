Silvant Kajak otwiera mistrzostwa z przytupem

Doświadczenie połączone z młodością oraz centymetry decydujące o podium – tak wyglądał piątek na torze Brdyujście. Przemek Korsak, Julia Piasecka, Mikołaj Kot oraz Igor Komorowski wracają z pierwszych biegów finałowych z brązowymi krążkami.

Na torze Brdyujście w Bydgoszczy rozpoczęły się dziś Mistrzostwa Polski w sprincie kajakowym. Elbląscy zawodnicy nie kazali długo czekać swoim kibicom na pierwsze sukcesy.

On – uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, medalista zawodów międzynarodowych i mistrzostw Polski. Ona – juniorka dopiero wkraczająca w dorosłe ściganie. Przemek Korsak i Julia Piasecka z Silvanta Kajak Elbląg zostali brązowymi medalistami Mistrzostw Polski w kajakarskim miksie na 200 metrów.

Trener Silvanta, Wojciech Załuski, zdecydował się po latach przerwy wystawić ciekawą sadę. Jedno miejsce w kajaku zajął doświadczony Przemek Korsak, który już niejeden tor przepłynął. W drugim usiadła Julia Piasecka – utalentowana, ale wciąż zbierająca doświadczenie juniorka. A przecież dystans 200 metrów nie wybacza najmniejszych błędów. Tu trzeba błyskawicznie i rytmicznie pracować wiosłami od początku do końca.

Elbląski mikst rozpoczął od drugiego miejsca w biegu eliminacyjnym (z czasem 37,14 sekundy), co dało bezpośredni awans do finału A. W wyścigu o medale emocji nie brakowało. Elblążanie 200 metrów pokonali w czasie 36,34 sekundy, tracąc do pierwszej osady AZS AWF Poznań 0,85 sekundy. Srebro przypadło osadzie AZS KU Politechnika Opolska.

To jednak nie koniec dobrych wieści z Bydgoszczy. Na najniższym stopniu podium stanęła też męska osada na tym samym dystansie: Mikołaj Kot i Igor Komorowski. Rywalizację zaczęli od trzeciego miejsca w biegu eliminacyjnym (34,95 sekundy), co przełożyło się na bezpośredni awans do finału A. W biegu medalowym doszło do bardzo rzadkiej sytuacji. Elbląska osada do końca walczyła z ekipą AZS AWF Poznań. Dosłownie do ostatnich centymetrów, bo na mecie nie sposób było rozstrzygnąć, czyj kajak przeciął linię jako pierwszy. Obie osady pokonały 200 metrów w identycznym czasie 34,66 sekundy i obie stanęły na najniższym stopniu podium. Złoto wywalczyła osada Energetyka Poznań (33,98 sek.), a srebro powędrowało do Włókniarza Chełmża.

Mistrzostwa potrwają do niedzieli (21 czerwca).