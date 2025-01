Silvant zdobył twierdze Strzelno

Piłkarze ręczni Silvantu odnieśli ósme zwycięstwo w II-ligowych rozgrywkach. Tym razem elblążanie pokonali niezwyciężonych do tej pory na własnym boisku zawodników Alfy 99 Strzelno 32:21.

Szczypiorniści Silvantu rundę rewanżową II-ligowych rozgrywek rozpoczęli w Strzelnie. Drużyna Damiana Malandy i Mikołaja Kupca udała się tam z zamiarem odniesienia ósmego zwycięstwa w sezonie 2024/2025. Zadanie to mogło nie wydawać się łatwe, bowiem zawodnicy Alfy w bieżących rozgrywkach nie przegrali jeszcze na swoim parkiecie. Przed spotkaniem zespoły dzieliło siedem punktów, a w pierwszej rundzie w bezpośrednim starciu okazali się lepsi elblążanie wygrywając 34:26.

Pojedynek rewanżowy w Strzelnie elblążanie rozpoczęli znakomicie. Wynik spotkania otworzył Adam Nowakowski, który również rzucił drugą bramkę dla Silvantu. Rywal popełniał błędy, a nasi zawodnicy kończyli akcje ofensywne i w sumie rzucili aż pięć bramek z rzędu. O przerwę zmuszony był poprosić trener Alfy. Po wznowieniu koleją obroną popisał się Mateusz Plak, a kontrę wykończył kapitan naszej drużyny. Gospodarze swoje pierwsze trafienie zanotowali dopiero w 9. minucie meczu i od tego czasu gra się wyrównała. Cały czas jednak to elblążanie mieli kilka bramek przewagi, warto nadmienić że dwa rzuty karne obrobił nasz bramkarz. Podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca popełnili kilka błędów, jednak do przerwy udało im się utrzymać trzybramkową przewagę (12:15).

Po zmianie stron ponownie zdecydowanie lepiej prezentowali się przyjezdni. Dobra defensywa pozwalała na wyprowadzanie kontrataków i i po dwóch kolejnych tablica wyników wskazywała 15:21. Od 47. do 50. minuty nasi zawodnicy zdobyli cztery gole, dwa rzucił Kacper Wocial, tyle samo Kacper Sparzak. Gospodarze mogli walczyć już jedynie o korektę wyniku, jednak elblążanie nie pozwolili im na to. Cały czas grali nieźle w defensywie i w ataku, by w końcu odskoczyć na dziesięć trafień. Silvant dominował na parkiecie i wygrał w Strzelnie 32:21.

UKS Alfa 99 Strzelno - Silvant Handball Elbląg 21:32 (12:15)

Silvant: Plak M., Wojciechowski - Nowakowski 6, Sparzak 6, Wocial 5, Heyda 5, Ściesiński 4, Chodziński S. 3, Łucyn 2, Kwiatkowski 1, Lasowski, Solecki, Plak P., Chodziński Sz., Stańczuk, Budzich.

Zobacz tabelę i terminarz II ligi mężczyzn.

Kolejny mecz elblążanie zagrają na własnym parkiecie 26 stycznia, a ich rywalem będzie BSMS Bartoszyce.