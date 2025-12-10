Silvant zwycięża na zakończenie I rundy

Piłkarze ręczni Silvantu rozegrali dziś (10 grudnia) ostatni mecz pierwszej rundy. Elblążanie pewnie pokonali w Olsztynie miejscowy Szczypiorniak 32:22 i awansowali na 9. miejsce w I-ligowych rozgrywkach.

Drużyna Damiana Malandy i Mikołaja Kupca była zdecydowanym faworytem w starciu ze Szczypiorniakiem. Olsztynianie z meczu na mecz prezentują się coraz lepiej, jednak w tym sezonie nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa i z zerowym dorobkiem punktowym zamykają ligową stawkę.

Początek pojedynku w Olsztynie był wyrównany, gospodarzom udało się nawet objąć prowadzenie 3:2. Od 7. minuty zdecydowanie lepiej prezentowali się elblążanie, którzy zanotowali świetną serię. Nasi zawodnicy rzucili aż siedem bramek, a stracili zaledwie jedną i tablica wyników wskazywała 4:9. Na parkiecie brylował Adam Nowakowski, który zdobył aż pięć z tych siedmiu zdobytych goli. Gospodarze na chwilę się przebudzili, jednak nie byli w stanie zdobyć chociażby dwóch trafień z rzędu. Od 21. minuty przyjezdni znów zdominowali olsztynian, grali świetnie w ataku, przeprowadzali kontrataki, trafiali też z 7. metra i do przerwy odskoczyli na dziesięć bramek (19:9).

Po zmianie stron elblążanie podwyższyli prowadzenie do trzynastu goli i mogli być już w zasadzie pewni zwycięstwa. Zawodnicy Szczypiorniak nawiązali walkę, zaczęli trafiać regularnie między słupki, a nawet zdobyć trzy bramki z rzędu. Na niewiele się to jednak zdało, bo Silvant nadal miał bardzo dużą przewagę. W 50. minucie, po golu Kacpra Sparzaka, było 18:28. Ostatnie minuty spotkania były wyrównane, elblążanom udało się utrzymać dystans dziesięciu bramek i wygrać mecz w Olszynie 32:22.

KS Szczypiorniak Olsztyn - Silvant Handball Elbląg 22:32 (9:19)

Silvant: Plak, Szaro, Wojciechowski - Nowakowski 13, Łucyn 5, Sparzak 4, Heyda 4, Chodziński S. 2, Ściesiński 2, Laskowski 1, Solecki 1, Linda, Kwiatkowski, Chodziński Sz., Wocial, Stańczuk.

Zobacz tabelę I ligi mężczyzn

Elblążanie zakończyli pierwsza rundę rozgrywek z bilansem pięciu zwycięstw i ośmiu porażek (w tym dwóch po rzutach karnych), zgromadzili trzynaście punktów i są na 9. miejscu w tabeli. W sobotę (13 grudnia) rozpoczną rundę rewanżową wyjazdowym pojedynkiem z niepokonanym dotąd KPR Fit Dieta Żukowo.