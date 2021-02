Spędź aktywnie weekend na świeżym powietrzu

Weekend to czas odpoczynku, który najlepiej spędza się w sposób aktywny. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma kilka propozycji: wycieczka rowerowa, biegi na orientację czy ślizgawki na Torze Łyżwiarskim Kalbar. Ponadto czynna jest Kryta Pływalnia przy ul. Robotniczej.

Od kilku dni można cieszyć się jazdą na łyżwach na Torze Kalbar. W środku tygodnia działają dwie popołudniowo-wieczorne ślizgawki, natomiast w weekend czeka nas po 5 ślizgawek. Każdego dnia z tej zimowej atrakcji korzysta dużo osób, które po pracy czy szkolnych zajęciach wybierają się na Tor, by spędzić czas w sposób aktywny. Szczególnie w weekend ważne jest, by oderwać młode pokolenie od ekranów komputerów i zapewnić im ruch na świeżym powietrzu. Idealnym miejscem jest więc Tor Łyżwiarski Kalbar. W piątek (tak jak w pozostałe dni tygodnia) ślizgawki rozpoczynają się o godz. 17.30 i 19.30. W weekendy natomiast na łyżwy można przyjść już o godz. 11. Kolejne ślizgawki zaczynają się co 2 godziny, czyli o 13, 15, 17 i 19.

Harmonogram wejść indywidualnych na Tor Łyżwiarski Kalbar:

poniedziałek - piątek: 17.30 – 19.00 oraz 19.30 – 21.00

sobota - niedziela: 11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 15.00 – 16.30, 17.00 – 18.30, 19.00 – 20.30

Warto podkreślić, że czynna jest wypożyczalnia łyżew. Wszelkie szczegóły, w tym ceny biletów, dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.

Biegi na orientację i wycieczka rowerowa

Jedną z atrakcji w ten weekend są Biegi na Orientację, które rozpoczną się w sobotę o godz. 10 w Bażantarni. Skończyły się już zapisy internetowe, ale można zgłosić się 15 minut przed startem. Więcej informacji znajduje się TU.

Niedzielę natomiast będzie można spędzić uczestnicząc w Miejskiej Wycieczce Rowerowej, która będzie prowadziła do wsi Pagórki na Wysoczyźnie Elbląskiej. Start o godz. 10. Więcej informacji znajduje się TU.

Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.

Pływanie

Przez cały weekend czynny jest basen sportowy w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej. W piątek można skorzystać z basenu od godz. 18 do 22, natomiast w sobotę i niedzielę od 6 do 22. Więcej informacji dostępnych jest na stronie krytaplywalnia.elblag.eu.

Bezpieczeństwo

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów oraz zasłanianie ust i nosa. Prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi oraz komunikatów zamieszczonych na terenie obiektów.