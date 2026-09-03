Sport bez barier - już 5 września na stadionie przy ul. Krakusa

Już w sobotę, 5 września 2026 r., na stadionie przy ul. Krakusa 25 w Elblągu odbędzie się festyn „Aktywni Razem – paralekkoatletyczne przełamywanie barier”. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Elblągu, a partnerami Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” wraz z MMKS Concordia Elbląg.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób z niepełnosprawnościami, również dzieci i młodzieży wraz z rodzicami lub opiekunami. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w różnych konkurencjach lekkoatletycznych, dostosowanych do ich możliwości. Nie zabraknie sportowych wyzwań, dobrej zabawy i przede wszystkim okazji do aktywnego spędzenia czasu w atmosferze wzajemnego wsparcia. Za udział w poszczególnych stacjach lekkoatletycznych przewidziano nagrody i upominki.

Festyn rozpocznie się o godz. 9.30. W uroczystym otwarciu wezmą udział wyjątkowi goście – zawodnicy z sukcesami na arenie międzynarodowej oraz reprezentanci Integracyjnego Klubu Sportowego „ATAK” w Elblągu.

Gościem wydarzenia będzie Rafał Rocki, uczestnik Igrzysk Paralimpijskich w Tokio 2020, gdzie zajął IV miejsce w rzucie dyskiem, oraz Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu 2024, podczas których uplasował się na V miejscu w tej konkurencji.

Spotkać będzie można również Tomasza Woźnego, brązowego medalistę Igrzysk Paralimpijskich w Atlancie w 1996 r. w siatkówce na stojąco oraz uczestnika Igrzysk Paralimpijskich w Sydney 2000, gdzie zajął V miejsce. W wydarzeniu udział wezmą także medaliści Mistrzostw Polski w Paralekkoatletyce z Integracyjnego Klubu Sportowego „ATAK” w Elblągu.

Od godz. 9.45 do 13.00 na uczestników czekać będą sportowe stacje, podczas których będzie można spróbować swoich sił m.in. w:

pchnięciu kulą – z siedziska lub w pozycji stojącej,

rzucie piłeczką palantową,

biegu z przeszkodami,

rzucie maczugą – w zależności od możliwości uczestników.

Wydarzenie ma być nie tylko okazją do aktywności fizycznej, ale również do integracji, poznania sportowców z niepełnosprawnościami i przekonania się, że sport może być dostępny dla każdego.

Przyjdźcie, spróbujcie swoich sił i przekonajcie się, że razem możemy więcej!

Festyn „Aktywni Razem – paralekkoatletyczne przełamywanie barier” jest kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu „Włączenie przez sport fundamentem rewitalizacji społecznej w Elblągu”, na które Miasto Elbląg pozyskało 150 tys. zł dofinansowania. Działania skierowane są do dzieci i młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Większość przedsięwzięć zostanie zrealizowana na obszarze rewitalizacji Elbląga. Wielkim finałowym akcentem będzie festyn sąsiedzki na stadionie przy ul. Krakusa, który jest zaplanowany na maj 2027 r.