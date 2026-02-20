Sport i rekreacja na weekend

Weekend w Elblągu zapowiada się intensywnie. W programie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdziecie wieczorne piana party, dmuchane tory przeszkód, ślizgawki w dwóch lokalizacjach oraz jubileuszową, setną odsłonę Miejskich Wycieczek Rowerowych.

Rodzinna Noc i piana party na Dolince (piątek, 20:00)

W piątkowy wieczór startuje Rodzinna noc na Dolince z premierowym piana party. Czekają nas dwie godziny zabawy w wodzie, przy muzyce i z animacjami. W basenie sportowym pojawią się deski SUP i dmuchany tor przeszkód, nie zabraknie zumby w wodzie i sprawnościowych stacji, a między atrakcjami będzie można odpocząć w strefie gastronomicznej. Bogaty harmonogram wydarzenia sprawił, że bilety na Rodzinną Noc zostały wyprzedane.

Dmuchane tory przeszkód (piątek–niedziela, 6:00–22:00)

Od piątku, 20 lutego, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka ponownie dostępne będą dmuchane tory przeszkód. W części sportowej będą dostępne już od samego rana, a w strefie rekreacyjnej pojawią się od soboty, od godziny 15:00. Pływające konstrukcje z mostkami i zjeżdżalniami zmieniają standardowe pływanie w aktywną zabawę dla całej rodziny. Atrakcja wliczona jest w cenę biletu na basen. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają ratownicy, a szczegółowy cennik i godziny funkcjonowania dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.

Ślizgawki – kryte lodowisko lub tor pod chmurką (piątek–niedziela)

Oprócz basenu zapraszamy także na łyżwy. Na Lodowisku Helena ślizgawki zaplanowano w piątek o 18:00 oraz 19:10, a w sobotę i niedzielę o 13:10 (dla rodzin z dziećmi), 14:20, 15:30 i 16:40. Na Torze Kalbar wejścia zaplanowano w piątek o 18:30 oraz w sobotę i niedzielę o 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30. Aktualny grafik – szczególnie w przypadku toru Kalbar – warto sprawdzić online. Na obu obiektach działa wypożyczalnia łyżew prowadzona przez KS Orzeł, koszt 10 zł za parę.

Rowerami po raz setny (niedziela, 10:00)

W niedzielę z ul. Wodnej (napis „I love Elbląg”) wystartuje jubileuszowa odsłona Miejskich Wycieczek Rowerowych. Projekt realizowany od 14 lat właśnie dobija do symbolicznej „setki”. Trasa o długości ok. 39 km poprowadzi przez Helenowo i Jegłownik do Fiszewa, a powrót zaplanowano przez Gronowo Elbląskie i Karczowiska Górne. Zakończenie przewidywane jest około godz. 15:00 przy ul. Karowej. Udział jest bezpłatny. Na uczestników wycieczki będzie czekał jubileuszowy tort. Rekomendujemy sprawdzenie stanu technicznego roweru i dostosowanie ubioru do warunków pogodowych. Trasa może ulec lekkiej modyfikacji w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych.