- Przestanę palić papierosy, jeśli zostaniesz mistrzem świata – takie słowa usłyszał w młodości Marcin Prus od swojej mamy. Chociaż spełnienie warunku umowy mogło się wydawać nieprawdopodobne, 97-krotny reprezentant Polski w siatkówce doprowadził do tego, że jego rodzice rzucili palenie. Zobacz zdjęcia ze spotkania z uczniami Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu.

Złoty medalista mistrzostw świata w Bahrajnie w 1997 r. i ambasador Siatkarskich Ośrodków Szkolnych spotkał się dziś (10 lutego) z uczniami Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. Podczas swojego wystąpienia przekonywał młodych ludzi, że warto zainwestować wysiłek w uprawianie sportu i naukę po to, by osiągnąć sukces. Autor książek "Wszystkie barwy siatkówki" i "Mistrzem być" opowiadał o swojej siatkarskiej drodze, a także o obecnym zaangażowaniu w promowanie piłki siatkowej.

- Sport jest czymś, co ma się w sercu. Prędzej czy później każdy za nim zatęskni, a ci, którzy zrobią to wcześnie i odnajdą się w sporcie, mogą z nim związać swoją karierę – podkreśla mistrz świata juniorów. - Jeżeli ktoś zainteresuje się sportem później, będzie go uprawiać dla samego siebie. Największą zachętą, by to zrobić, jest zadbanie o własne zdrowie. Chociaż brzmi to strasznie moralizatorsko, to faktem jest, że w sporcie można odnaleźć masę frajdy, mnóstwo samozadowolenia, a także zrozumienie tego, dlaczego ludzie uprawiają sport zawodowo – zaznacza. - On może być rekreacją, ale może też być całkiem fajnym pomysłem na życie.

- Takie spotkanie jak dzisiejsze to z pewnością szansa na promocję szkoły – przyznaje Hanna Szuszkiewicz, dyrektor SSP3. - Jednak główną ideą, jaka przyświeca nam podczas odwiedzin sportowców, jest pokazanie dzieciakom drogi, nie tylko naukowej i sportowej, ale takiej, która pomoże im dobrze ułożyć życie po ewentualnej karierze w sporcie zawodowym. Nasi goście pokazują, że można mieć na siebie pomysł na każdym etapie życia – mówi. - W naszej szkole staramy się cały czas przypominać, że młody człowiek jest inwestycją sam dla siebie. Zawodowy sport w pewnym momencie się kończy, dobrze jest mieć pomysł na to, co robić dalej. Nie zatrzymujemy się tylko na tu i teraz, nie odnosimy się tylko do sportu, ale zachęcamy: ucz się, rozwijaj, szukaj swoich pasji i zainteresowań, żebyś zawsze miał pomysł na siebie.

- W życiu nic nie przychodzi za darmo – uważa Marcin Prus. - Sport potrafi tak ukierunkować człowieka, że o wiele łatwiej jest mu odnaleźć się w codziennej rzeczywistości, choćby przez to, że uczy przegrywać. Dziś dla młodego człowieka zdobycie tej umiejętności to duże wyzwanie, a sport uczy porażek, wiąże się ze łzami wylanymi w szatni, a jednocześnie zmusza do tego, by wziąć się w garść, podnieść się i stać się jeszcze lepszym. Podsumowując, sport uczy życia, a dzięki temu w tym życiu jest o wiele łatwiej.

Siatkarskie Ośrodki Szkolne, których dotyczyło dzisiejsze spotkanie, to skierowany do dzieci i młodzieży projekt szkoleniowy finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego celem jest upowszechnianie sportu, przede wszystkim piłki siatkowej.