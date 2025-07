Już w najbliższą sobotę, 19 lipca, zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i całe rodziny na wyjątkowy Sportowy festyn z Ogrodami, który odbędzie się na zewnętrznym parkingu Centrum Handlowego Ogrody przy ul. Żyrardowskiej. Startujemy o godz. 11:00 i gwarantujemy – każdy znajdzie coś dla siebie!

Na uczestników czekać będzie mnóstwo bezpłatnych atrakcji sportowo-rekreacyjnych. Wśród nich m.in. dmuchane place zabaw, mini boisko do piłki nożnej, maty animacyjne, piłkarzyki, cymbergaje, teqball, badminton, a także elektryczne hulajnogi, z których będzie można bezpiecznie skorzystać pod okiem instruktorów. Nie zabraknie też animacji i zabaw ruchowych dla najmłodszych, w tym malowania twarzy, brokatowych tatuaży, zajęć plastycznych czy zabaw z balonami. Wyjątkową atrakcją będzie obecność grupy łuczniczej El Bow i partnerzy, którzy umożliwią uczestnikom spróbowanie swoich sił w prawdziwym łucznictwie – z profesjonalnym sprzętem i instruktażem.

Sportowy festyn z Ogrodami to świetna okazja, by aktywnie i rodzinnie spędzić sobotnie przedpołudnie. Zabierzcie ze sobą dobry humor – resztą zajmiemy się my! Zachęcamy także do zapoznania się z pełnym harmonogram Wakacji z MOSiR-em.

Klientów CH Ogrody informujemy o czasowym zamknięciu parkingu zewnętrznego (od strony ul. Żyrardowskiej) - od godz. 21:00 dnia 18 lipca do godz. 16:00 dnia 19 lipca.