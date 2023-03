Sportowy marzec z MOSiR-em

Marzec zapowiada się bardzo aktywnie, dzięki imprezom zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Będą propozycje dla fanów rowerów, Dzień Kobiet, rodzinny festyn w CRW Dolinka czy halowy turniej piłki nożnej. Różnorodność wydarzeń jest duża, więc każdy może znaleźć coś dla siebie.

Rodzinna noc na Dolince – 3 marca, 20:00

Kolejna odsłona naszej imprezy w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Dzieci będą wykonywać wodne zadania, za co otrzymają słodkie nagrody. A dla dorosłych odbędą się zajęcia z doskonalenia pływania i Aqua Fitnessu. Wszyscy będą mogli skorzystać także ze strefy chillout i baru. Bilety w cenie 20 zł są już dostępne. Liczba miejsc ograniczona.

Miejska Wycieczka Rowerowa – 5 marca, 10:00

W marcu wracają rowerowe wyprawy. Jedziemy tym razem obejrzeć z przewodnikiem węzeł kolejowy w Słobitach. Start w niedzielę, przy rondzie Bitwy pod Grunwaldem. Trasa wycieczki liczy 61 km. Dla każdego przygotowane będzie słodkie wsparcie energetyczne. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Aktywny Dzień Kobiet – 8-9 marca

8 marca, w Dniu Kobiet, każda uczestniczka będzie mogła skorzystać z ulgowego biletu na basen w CRW Dolinka. Natomiast 9 marca o 18:30 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 wystartują wyjątkowe zajęcia fitness, tylko dla płci pięknej. Razem z instruktorami będzie można za darmo poćwiczyć i poznać Zumbę, Turbo Spalanie i Jogę.

Turniej halowego futbolu – 12 marca, 10:00

Fanów halowej gry w piłkę zapraszamy na turniej amatorów. W niedzielę, maksymalnie 8 zespołów powalczy o medale i puchary. Wpisowe 150 zł. System rozgrywek zależeć będzie od liczby drużyn. Zapisy przez formularz Google. Szczegóły i regulamin tutaj.

Elbląskie Święto Sportu – 16 marca, 17:00

W Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR odbędzie się miła dla wszystkich sportowców uroczystość, czyli podsumowanie osiągnięć lokalnych bohaterów. Gala będzie okazją na wręczenie nagród najlepszym.

Finały siatkówki i koszykówki

18 marca o godzinie 11:00 zapraszamy na trybuny Hali MOSiR, aby wspólnie wspierać amatorów siatkówki. Odbędzie się wówczas finał Awangarda Volley Ligi. Natomiast 29 marca, o godzinie 17:00, również w HSW, rozpocznie się turniej finałowy WAITW Grand Prix w koszykówce 3x3. Wejście darmowe.

Rowerowe Wagary – 26 marca, 11:00

Każdy czasem chciałby wybrać się na wagary. To możliwe. Wybierz się razem z nami na przejazd rowerowy, podczas którego symbolicznie rozpoczniemy wiosnę i skosztuj smacznej kiełbaski z ogniska. Startujemy z Toru Kalbar i ruszamy ścieżkami rowerowymi, by po 10-12 km udać się do Bażantarni. Udział jest bezpłatny.

Aqua Maraton – 30 marca, 19:30

To cykliczna propozycja MOSiR w Elblągu. W CRW Dolinka odbędzie się kolejne spotkanie dla tych, którzy lubią ćwiczyć w wodzie. Będą wszelkie odmiany zajęć, a efektowna oprawa muzyczna i świetlna pozwoli na miłe spędzenie wieczoru z aktywnością fizyczną. Wejście na Aquamaraton dostępne będzie w cenie 28 złotych lub za okazaniem karnetu na Aqua Fitness.

Aktywuj się z MOSiR-em

Przypominamy także o naszej ofercie zajęć sportowo-rekreacyjnych „Aktywuj się z MOSiR-em”, w tym: Zumba, Turbo Spalanie, Joga, różne formy Aqua Fitnessu czy nauka jazdy na łyżwach. Oprócz tego wystartowały nowe zapisy na naukę i doskonalenie pływania. Można zapisywać dzieci przez formularz Google tutaj. Warto również skorzystać z tafli lodowiska Helena i wodnych atrakcji w CRW Dolinka i Krytej Pływalni. Szczegóły na stronie mosir.elblag.eu.