Sportowy weekend z MOSiR-em

Przed nami ostatni w te wakacje weekend z imprezami, zorganizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. A będzie to czas aktywny. Zapraszamy na wyścigi smoczych łodzi, Aquathlon dla dzieci i młodzieży oraz na pozostałe zajęcia na naszych obiektach.

Wyścigi smoczych łodzi na rzece Elbląg (sobota, godz. 10)

W najbliższy weekend odbędzie się XVI edycja Elbląskiego Święta Chleba. Podczas tej imprezy zorganizowane zostaną także wydarzenia sportowe. Jednym z nich będzie wyścig smoczych łodzi na rzece Elbląg. Limit załóg został osiągnięty, a zatem zapraszamy wszystkich kibiców do podziwiania i wspierania osad.

Aquathlon dla dzieci i młodzieży (niedziela, godz. 10)

Zapraszamy najmłodszych na aktywne zakończenie wakacji. 28 sierpnia o godzinie 10:00, w CRW Dolinka, wystartują zawody w pływaniu i bieganiu dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Dla każdego będzie pamiątkowy medal, a dla najlepszych puchary. Zapisy na www.aquathlon.elblag.pl lub w niedzielę od 8:30 w biurze zawodów na terenie parkingu CRW Dolinka.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś (piątek, godz. 18:30)

Zapraszamy wszystkich miłośników biegania w terenie do wzięcia udziału w treningach z grupą Team Karaś. Spotkanie rozpoczynamy od zbiórki przy muszli koncertowej w Bażantarni i wspólnie ruszamy w jej głąb. Treningi są bezpłatne i odbywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki).

Tor Kalbar (codziennie w godz. 9-21)

Boiska do siatkówki i koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do dyspozycji elblążan. Przypominamy o konieczności rezerwacji kortów tenisowych.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (codziennie w godz. 6-22)

Na popularnej „Dolince” można skorzystać z basenów, atrakcyjnej strefy dziecięcej, jacuzzi, trzech rodzajów sauny oraz ochłodzić się w „beczce” z zimną wodą. Zapraszamy także do udziału w zajęciach Aqua Fitness oraz Aerobiku dla Seniorów, które odbywają się od wtorku do czwartku.

Spędź tegoroczne Wakacje z MOSiR-em. Do zobaczenia na naszych obiektach!