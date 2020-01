Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend większość sportowych wydarzeń będzie się skupiać wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji mecz towarzyski zagrają szczypiorniści Wójcika, a swoje możliwości będą też mogli sprawdzić młodzi biegacze. Z kolei młodziczki Truso rozegrają turniej piłki siatkowej. Wyjazdowy pojedynek czeka natomiast zawodniczki Startu.

Sparing Meblarzy

Do wznowienia rozgrywek I-ligowych pozostał jeszcze miesiąc. Zespół Grzegorza Czapli jakiś czas temu wrócił do treningów i w sobotę (11 stycznia) rozegra mecz towarzyski z Tytanami Wejherowo. Zespoły zagrają trzy razy po trzydzieści minut i serdecznie zapraszają do przybycia do hali przy ul. Kościuszki. Na meczu będą obecni wolontariusze WOŚP z puszka, początek rywalizacji o godz. 11.

Bieg 'Policz się z cukrzycą'

Także w sobotę, w hali Szkoły Podstawowej przy ul Korczaka odbędzie się bieg z przeszkodami dla dzieci pod nazwą ;OCR Kid Elbląg'. Rodzice od godz. 16:15 będą mogli zarejestrować swoje pociechy, pierwszy bieg rozpocznie się tuż po godz. 17, ostatni natomiast czterdzieści minut później. Wszystkie starty odbywać się będą po pętli z co najmniej dziesięcioma przeszkodami. Jest to bieg charytatywny, liczy się udział zawodnika oraz jego wsparcie WOŚP.

Start w Kobierzycach

Rok 2020 nie zaczął się dla szczypiornistek EKS pomyślnie. Elblążanki przegrały przed własną publicznością z jarosławiankami i pozostały na piątej pozycji w ligowej tabeli. Kolejny przeciwnik również znajduje się wyżej w ligowej tabeli i ma pięć punktów więcej od naszej drużyny. KPR Gminy Kobierzyce obecnie znajduje się na najniższym stopniu podium. W pierwszej rundzie podopieczne Andrzeja Niewrzawy pokonały zespół Edyty Majdzińskiej 28:25 i bardzo by chciały, żeby także w Kobierzycach wywalczyły komplet punktów. Początek sobotniego meczu o godz. 17.

Siatkarki turniej młodziczek

Młode zawodniczki Truso w niedzielę (12 stycznia) wezmą udział w Turnieju Piłki Siatkowej Młodziczek w ramach Wojewódzkiej Ligi Piłki Siatkowej. W imprezie, oprócz gospodyń, zagra KS Perła Olecko, UKS Olimp Bartoszyce i UKS Warmiss Volley Olsztyn. W turnieju będą uczestniczyły najzdolniejsze dziewczęta naszego województwa do 14 lat. Zawody zostaną rozegrane w hali MOS przy ul. Kościuszki od godz. 11.