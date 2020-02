Sportowy weekend z portEl.pl

Szczypiornistów Wójcika, piłkarzy pierwszej i drugiej drużyny Olimpii, a także Concordii będziemy mogli zobaczyć w nadchodzący weekend na elbląskich boiskach. Wyjazdowy pojedynek czeka natomiast zawodniczki Startu.

Poszukają mistrzów

Klub Sportowy Orzeł zaprasza dzieci do udziału w zawodach łyżwiarskich pn. "Szukamy Mistrzów 2020". Będzie to kolejna możliwość dla najmłodszych mieszkańców Elbląga, by rozpocząć przygodę z łyżwiarstwem szybkim. Zawody zostały podzielone na starty dla zawodników zrzeszonych w klubach a także dla amatorów. Dzieci czekają biegi na dystansie 167m (pół okrążenia ) i 333m (jedno okrążenie). Impreza odbędzie się w piątek (7 lutego) od godz. 16 na torze łyżwiarskim „Kalbar” przy ul. Agrykola.

Start w Piotrkowie Trybunalskim

W piątkowy wieczór szczypiornistki Startu spróbują po raz trzeci w tym sezonie pokonać Piotrcovię Piotrków Trybunalski. Zespoły sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli, jednak elbląska ekipa ma aż dziesięć punktów więcej od gospodyń piątkowej rywalizacji. Zespół Andrzeja Niewrzawy chciałby zacząć piąć się ku górnej części ligowej tabeli i być może uda się awansować na piątą lokatę. By tak się stało musi zwyciężyć w Piotrkowie. Drugim warunkiem jest wygrana koszalinianek w Jarosławiu. Mecz Piotrcovii ze Startem rozpocznie się o godz. 18:30.

Trzeci sparing rezerw Olimpii

Młodzi piłkarze Olimpii w sobotę rozegrają kolejny mecz kontrolny. Do tej pory elblążanie rywalizowali z Agatem Jegłownik i Żuławami Nowy Dwór Gdański i oba te spotkania wygrali. Kolejny sparingpartner jest dobrze znany naszej drużynie, bo także rywalizuje na IV-ligowych boiskach. Dla Zatoki Braniewo będzie to pierwsze granie podczas trwających przygotowań do rundy rewanżowej pod wodzą nowego trenera, który jest dobrze znany elbląskim kibicom. Adama Borosa zastąpił na tym stanowisku drugi niegdyś trener Olimpii Piotr Zając. Mecz zostanie rozegrany na boisku przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 9:30.

Olimpia z Sokołem

Tuż po zakończeniu sparingu rezerw Olimpii na boisko wybiegną ich starsi koledzy. Podopieczni Adama Noconia w swoim czwartym meczu kontrolnym zmierzą się z Sokołem Ostróda, który w trwających przygotowaniach zimowych jest niepokonany. Żółto-biało-niebiescy przegrali wszystkie rozegrane do tej pory spotkania, jednak nie wynik jest w tym momencie najważniejszy. Dla Sokoła, która rywalizuje na III-ligowych boiskach, test z Olimpią będzie najpoważniejszą dotychczas próbą, dla naszej drużyny będzie to natomiast doskonała okazja do strzelenia kilku bramek. Początek sobotniego meczu na boisku przy ul. Skrzydlatej o godz. 12.

Czwarty test Concordii

W miniony weekend sztab szkoleniowy Concordii testował aż ośmiu nowych piłkarzy, niestety pojedynek z Huraganem Morąg zakończył się porażką 1:4. Czwartym sparingpartnerem pomarańczowo-czarnych będzie Grom Nowy Staw. Zespół ten, podobnie jak Concordia, rywalizuje na III-ligowych boiskach, z tym że w innej grupie. Trener Adam Boros będzie miał zatem kolejną okazję, by przyjrzeć się dyspozycji zespołu oraz potencjalnym zawodnikom, którzy być może zasilą drużynę. Mecz zaplanowano na godz. 14, także na boisku przy ul. Skrzydlatej.

Meblarze wracają do gry

Ostatni ligowy mecz szczypiorniści Wójcika rozegrali aż dziewięć tygodni temu. Elblążanie pierwszą rundę rozgrywek zakończyli na miejscu dziewiątym i liczą że powoli zaczną piąć się w ligowej tabeli. Pierwszym krokiem ku realizacji tego planu będzie pokonanie beniaminka z Kwidzyna. We wrześniu minionego roku Meblarze pokonali Usar 30:29 i w meczu rewanżowym również chcą wywalczyć komplet punktów. Rywal do tej pory zgromadził siedem oczek więcej, jednak elblążanie zagrają na własnym parkiecie i mamy nadzieję, że pokażą się z dużo lepszej strony od przyjezdnych. Początek sobotniego meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 17. Wstęp wolny.