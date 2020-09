Sportowy weekend z portEl.pl

Niestety w nadchodzący weekend nie zobaczymy w naszym mieście żadnego meczu ligowego. Wszystkie elbląskie zespoły o punkty powalczą na boiskach rywali.

Rezerwy Olimpii w Iławie

Zespół Karola Przybyły może mówić o niezłej passie. Młodzi elbląscy piłkarze wygrali ostatnie dwa ligowe pojedynki, do tego zameldowali się w trzeciej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski. Żółto-biało-niebiescy w IV lidze rozegrali już osiem meczów, z czego połowę wygrali, dwa zremisowali i ponieśli tylko dwie porażki. Dobra postawa elblążan zaowocowała czwartym miejscem w ligowej tabeli, a po sobotnim pojedynku być może uda im się nawet awansować na drugą pozycję. Zadanie to może nie być łatwe do zrealizowania, bowiem piłkarze Jezioraka również są w niezłej formie i mają tylko punkt mniej od elblążan. Początek sobotniego meczu w Iławie o godz. 16.

Concordia po drugie zwycięstwo

Pomarańczowo-czarni rozpoczęli walkę w III lidze źle. Elbląscy piłkarze przegrali cztery mecze z rzędu, a w międzyczasie za słabe wyniki zwolniony został trener Adam Boros. W końcu Concordia doczekała się zwycięstwa i zgarnęła pierwsze punkty. W 6. kolejce rozgrywek nasza drużyna uda się do Wasilkowa, gdzie zmierzy się z tamtejszym Klubem Sportowym. Gospodarz sobotniej rywalizacji również nie może zaliczyć początku sezonu do udanych, bowiem nie wygrał jeszcze ani jednego spotkania i pojedynek z Concordią będzie próbą przełamania złej passy. Która drużyna wyjdzie z tego starcia zwycięsko, przekonamy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Wasilkowie o godz. 16.

Olimpia w Bytowie

Przed żółto-biało-niebieskimi wyjazd do Bytowa, gdzie w zmierzą się z miejscową Bytovią. Do tej pory elblążanie rozegrali dwa mecze ligowe, niestety oba zakończyły się ich porażką. Sobotni rywal naszej drużyny lepiej rozpoczął sezon 2020/2021, bo w pierwszej kolejce wywalczył komplet punktów, a tydzień później zremisowali w Pruszkowie. Podopieczni Łukasza Kowalskiego z zerowym dorobkiem punktowym zajmują siedemnaste miejsce w II-ligowej tabeli i liczą, że po sobotnim pojedynku ich sytuacja się nieco poprawi. Początek meczu w Bytowie o godz. 18.