Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzących wydarzeniach sportowych ważna będzie nie tylko walka o ligowe punkty elbląskich drużyn, ale także wsparcie mieszkańców naszego miasta dla Ani, która choruje na białaczkę. Specjalnie dla niej w sobotę zorganizowany zostanie bieg charytatywny.

Bieg dla Ani

Pani Anna w tym roku zachorowała na białaczkę. 10 lipca znalazł się dawca szpiku i mogło się wydawać, że wszystko jest na najlepszej drodze, aby wróciła do zdrowia. Niestety, dwa miesiące później okazało się, że choroba powróciła, a lek na nią nie jest w Polsce refundowany. Koszt jednej dawki wysoki 90 tys. zł, potrzebne są trzy dawki. Rodzina i przyjaciele pani Anny robią wszystko co w ich mocy, by zebrać kwotę potrzebną na leczenie, niestety czasu na to jest coraz mniej. W sobotę (10 października) w bażantarni odbędzie się bieg charytatywny na dystansie 2,5 i 5 km, a wpisowe - cegiełka wynosi 20 zł. Rozpoczęcie imprezy planowane jest na godz. 11. Więcej informacji na temat wydarzenia tu.

Concordia w Morągu

W sobotę pomarańczowo-czarni zmierzą się z zespołem, który sąsiaduje z nimi w ligowej tabeli. Concordia i Huragan Morąg mają taki sam bilans zwycięstw, porażek oraz remisów i na swoich kontach po siedem punktów. Oba zespoły chciałyby zacząć piąć się w ligowej tabeli, bo miejsca które zajmują dumy im nie przynoszą. Piłkarze Huraganu nie wygrali jeszcze w tym sezonie na własnym boisku i liczymy na to, że sytuacja ta się nie zmieni w sobotę. Początek meczu w Morągu o godz. 15.

Rezerwy Olimpii w Korszach

W meczu 13. kolejki IV-ligowych rozgrywek młodzi piłkarze Olimpii udadzą się do Korsz, gdzie zagrają z tamtejszym MKS. Faworytem w tym starciu jest elbląska drużyna, którą od lidera rozgrywek dzielą obecnie zaledwie trzy oczka. Elblążanie mają na swoim koncie dwadzieścia trzy punkty, sobotni przeciwnik natomiast o pięć mniej. Żółto-biało-niebiescy liczą, że uda im się kontynuować zwycięską passę i w sobotę wygrają czwarty z rzędu mecz. Początek pojedynku w Korszach o godz. 15:30.

Szczypiorniści zagrają w Gdańsku

Elbląscy piłkarze ręczni mają ochotę na trzecie z rzędu zwycięstwo. Podopieczni Grzegorza Czapli w miniony weekend pokonali Warmię Olsztyn, wcześniej Tytanów Wejherowo, a w sobotę w Gdańsku być może przedłużą serię zwycięstw. Zawodnicy KPR zmierzą się z młodymi piłkarzami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, którzy do tej pory rozegrali dwa mecze i wywalczyli trzy punkty. Czy elblążanie przedłużą zwycięską passę, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Gdańsku planowany jest na godz. 16.

Olimpia z GKS

Przed elbląskimi piłkarzami ósmy mecz w II-ligowych rozgrywkach. Olimpia to jedyny zespół, który dotychczas nie wygrał i pojedynek z katowickim klubem będzie kolejną próbą przełamania fatalnej serii. Piłkarze GKS nie są łatwym rywalem. W bieżących rozgrywkach radzą sobie nieźle i do Elbląga przyjadą po czwarte w tym sezonie zwycięstwo. Na dodatek do tej pory zanotowali tylko jedną porażkę i dwa remisy, dzięki czemu znajdują się na siódmym miejscu w ligowej tabeli. Żółto-biało-niebiescy usilnie starają się wydostać ze strefy spadkowej i być może w końcu im się to uda po sobotnim starciu. Początek meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 17.

Start w Lublinie

Można by powiedzieć, że w sobotę kibiców kobiecego szczypiorniaka czeka mecz na szczycie, bo zmierzą się ze sobą drużyny, które w ligowej tabeli okupują pierwszą i drugą lokatę. Piłkarki MKS Lublin dotychczas nie przegrały, natomiast Start poniósł tylko jedną porażkę, jednak dopiero po rzutach karnych. Zespoły dzielą zatem dwa punkty, a wygrana pozwoliłaby EKS zając pozycję lidera PGNiG Superligi kobiet. Zadanie to będzie jednak bardzo trudne do zrealizowania, tym bardziej że mecz odbędzie się w Lublinie. Podopieczne Andrzeja Niewrzawy chcą jednak wrócić na zwycięską ścieżkę i mają nadzieję, że wrócą do Elbląga z kompletem punktów. Początek sobotniego meczu o godz. 18.

Truso w Kościanie

Siatkarki Energi MKS Truso Elbląg mają już za sobą dwa mecze w II-ligowych rozgrywkach. Niestety elblążanki oba spotkania przegrały, a kolejną szansę na zdobycie pierwszych punktów będą miały w niedzielę, kiedy to zagrają na wyjeździe z UKŻPS Kościan. Najbliższy rywal naszej drużyny w tym sezonie także nie zaznał jeszcze smaku zwycięstwa i na pewno liczy na przełamanie, tym bardziej że zagra przed własną publicznością. Niedzielny mecz w Kościanie rozpocznie się o godz. 15.