Sportowy weekend z portEl.pl

Piłkarze Olimpii oraz szczypiorniści Klubu Piłki Ręcznej zagrają w najbliższy weekend mecze w Elblągu. Niestety ze względu na panującą w kraju pandemię, kibice nie będą mogli ich zobaczyć na żywo. Pojedynki wyjazdowe czekają natomiast rezerwy Olimpii, Concordię, siatkarki Truso oraz zawodniczki Startu.

Olimpia z Górnikiem

Wydaje się, że piłkarzy Olimpii czeka trudny mecz, bowiem w sobotę zmierzą się na własnym boisku z zespołem, który obecnie zajmuje najniższy stopień podium II-ligowej tabeli. Zawodnicy Górnika na osiem dotychczas rozegranych spotkań, tylko dwa razy schodzili z boiska pokonani i aż sześciokrotnie cieszyli się z kompletu punktów. W zupełnie odmiennej sytuacji są elblążanie, którzy jeszcze nie odnieśli ani jednego zwycięstwa, udało im się jedynie wywalczyć trzy punkty, przez co okupują dolne rejony tabeli. Czy elblążanom uda się w końcu przełamać fatalną passę, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Mecz na stadionie przy Agrykola zaplanowano na godz. 13, zostanie on rozegrany bez udziału publiczności. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na platformie www.TVcom.pl. Wszyscy kibice, którzy zakupili karnet na rundę jesienną sezonu 2020/21 mają prawo ubiegać się o darmowy dostęp do transmisji live z powyższego spotkania.

Concordia w Kutnie

Dwadzieścia punktów wywalczył do tej pory dwunasty rywal Concordii. Piłkarze KS Kutno wygrali sześć meczów, dwa razy zremisowali i ponieśli trzy porażki. Pomarańczowo-czarni wygrali jedynie trzy mecze, raz zremisowali i aż siedem razy schodzili z boiska pokonani, przez co mają na swoim koncie dziesięć oczek mniej. Faworytem sobotniego meczu będzie zatem gospodarz, który w tym sezonie jeszcze nie przegrał na własnym boisku. Tym razem KS nie będzie jednak mógł liczyć na wsparcie swoich kibiców i być może ten fakt pomoże elblążanom zwyciężyć. Mecz w Kutnie rozpocznie się o godz. 15.

Rezerwy Olimpii w Barczewie

Mecz 15. kolejki IV-ligowych rozgrywek pomiędzy Pisą Barczewo, a Olimpią II Elbląg zapowiada się ciekawie. Naprzeciwko siebie staną drużyny, które w bieżącym sezonie radzą sobie dobrze i dzielą je zaledwie dwa oczka. Piłkarze Pisy wygrali osiem spotkań, cztery razy przegrali i dwukrotnie podzielili się punktami. Elblążanie ponieśli tyle samo porażek, siedem razy zwyciężyli i zremisowali trzykrotnie. Gospodarze sobotniego meczu zapewne przystąpią do niego mocno zmotywowani, bo w tym sezonie nie udało im się jeszcze wygrać na własnym boisku. Liczymy na to, że podopieczni Karola Przybyły nie pozwolą im zwyciężyć i wrócą do Elbląga z kompletem punktów. Początek meczu w Barczewie o godz. 15.

KPR o czwartą z rzędu wygraną

Szczypiorniści KPR w miniony weekend pauzowali i mieli więcej czasu by przygotować się do kolejnej potyczki. W 5. serii gier elblążanie podejmą młodych zawodników ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Kwidzyna. Obecnie zespoły dzieli sześć punktów i faworytem sobotniego meczu będzie zespół z Elbląga. Kwidzynianie do tej pory wygrali tylko raz, natomiast podopieczni Grzegorza Czapli wygrali trzy ostatnie mecze i liczą, że będą kontynuować zwycięską passę. Czy elblążanom to się uda, dowiemy się w sobotni wieczór. Mecz rozegrany zostanie bez udziału publiczności w hali przy ul. Kościuszki. Początek o godz. 16.

Start w Kobierzycach

W meczu 6. kolejki PGNiG Superligi kobiet elbląski Start zagra w Kobierzycach z miejscowym KPR. Przed bezpośrednim starciem zespoły dzieli tylko jeden punkt, piłkarki EKS zgromadziły ich siedem, rywalki natomiast sześć. Podopieczne Edyty Majdzińskiej rozegrały do tej pory jedno spotkanie mniej, bowiem w ostatniej kolejce musiały pauzować przez kwarantannę jarosławianek. Start natomiast w miniony weekend przegrał w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrcovią, ponosząc trzecią z rzędu porażkę w tym sezonie. Czy podopiecznym Andrzeja Niewrzawy uda się wrócić na zwycięską ścieżkę, dowiemy się w niedzielę. Mecz w Kobierzycach rozpocznie się o godz. 16, transmisję będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

Truso w Toruniu

Niewiele czasu mają siatkarki Energi MKS Truso, by przygotować się do kolejnego spotkania. Elblążanki w minioną środę walczyły na własnym parkiecie z siatkarkami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Polic, a w niedzielę czeka je kolejny mecz. Tym razem przeciwnikiem podopiecznych Wojciecha Samulewskiego będzie AZS UMK. Torunianki, podobnie jak elblążanki, w tym sezonie nie odniosły jeszcze zwycięstwa i obie ekipy w bezpośrednim starciu upatrują możliwości pierwszej wygranej. Liczymy na to, że to jednak przyjezdne zgarną trzy oczka i zaczną piąć się w II-ligowej tabeli. Początek meczu w Toruniu zaplanowano na godz. 16.