Sportowy weekend z portEl.pl

W najbliższy weekend jedynie rezerwy Olimpii zagrają na własnym boisku. Wyjazdowe mecz czeka natomiast szczypiornistki Startu, zawodników KPR oraz piłkarzy Concordii.

Start w Piotrkowie Trybunalskim

Zawodniczki Startu nie miały zbyt wiele czasu na odpoczynek, bowiem ostatni ligowy mecz rozegrały w minioną środę, a w sobotę czeka je kolejny pojedynek. Tym razem elblążanki udadzą się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie zmierzą sę z tamtejszą Piotrcovią. Gospodynie sobotniego meczu teoretycznie mają jeszcze szanse na medal, jednak po ostatniej porażce z Kobierzycami są one już tylko matematyczne. Elblążanki też straciły już możliwość awansu na piąte miejsce i pozostaje im walka o szóstą lokatę. W bieżącym sezonie wszystkie trzy mecze Startu z Piotrcovią zakończyły się wygraną podopiecznych Krzysztofa Przybylskiego. Zawodniczki EKS mają nadzieję, że w końcu uda im się zrehabilitować i zainkasować trzy oczka. Mecz z Piotrkowie rozpocznie się o godz. 15.

Concordia z Sokołem

W ostatniej kolejce piłkarze Concordii rozegrali słabe spotkanie i przegrali z niżej notowanym Ruchem Wysokie Mazowieckie, które skończyło się podziałem punktów. Niespodziewany remis i niekorzystne dla elblążan wyniki z innych stadionów sprawiły, że elblążanie tracą do miejsca dającego utrzymanie kilka punktów. Okazje do odniesienia zwycięstwa pomarańczowo-czarni będa mieli w sobotę, kiedy to zmierzą się na wyjeździe z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Sokół jest póki co na bezpiecznej pozycji i ma siedem oczek więcej od elblążan. Liczymy że Concordii uda się wygrać i zniwelować dystans. Początek sobotniego meczu w Aleksandrowie o godz. 15.

Rezerwy z Olimpią Olsztynek

Młodzi piłkarze nożni Olimpii są w dołku. W ostatnim starciu z Mamrami Giżycko nie strzelili ani jednej bramki, a stracili aż pięć. Podopieczni Karola Przybyły bardzo długo czekają na zwycięstwo i być może uda im się to w najbliższy weekend. Do Elbląga przyjedzie outsider IV-ligowych rozgrywek Olimpia Olsztynek. Obie Olimpie dzielą 22 punkty, żółto-biało-niebiescy maja ich 35, rywale zaledwie 13. Być może elblążanie powtórzą wynik z pierwszej rundy, kiedy to pokonali przeciwnika 6:3. Sobotni mecz rozegrany zostanie na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 17.

KPR w Wągrowcu

Dziesięć punktów mniej mają szczypiorniści KPR od swojego kolejnego rywala. Elblążanie zgromadzili do tej pory 25 oczek, natomiast MKS Nielba 35. Obu drużynom pozostały do rozegrania w sezonie 2020/2021 jedynie dwa mecze. Nielba liczy, że uda jej się zakończyć rozgrywki na podium, natomiast zespół Grzegorza Czapli ma nadzieję na szóstą lokatę, którą obecnie zajmują. Na to miejsce mają jeszcze chrapkę inne drużyny, zatem elblążanie muszą podejść do potyczki w Wągrowcu mocno zmobilizowani. Faworytem meczu będzie jednak gospodarz, który w pierwszej rundzie wygrał w Elblągu 31:27. Jakim rezultatem zakończy się mecz rewanżowy, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Wągrowcu o godz. 18.