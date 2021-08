Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend żadna z elbląskich drużyn piłkarskich nie zagra przed własną publicznością. Pierwsza drużyna Olimpii uda się do Suwałk, rezerwy do Korsz, natomiast Concordia zmuszona jest zagrać swoje spotkanie w Starym Polu. Z kolei szczypiornistki Startu czekają mecze kontrolne w Piotrkowie Trybunalskim.

Start na turnieju w Piotrkowie

Szczypiornistki Startu rozpoczęły okres gier kontrolnych. Elblążanki swój pierwszy test rozegrały w Koszalinie, a na następny udadzą się do Piotrkowa Trybunalskiego. Podopieczne Marcina Pilcha zagrają tam w piątek o godz. 13:30 z gospodyniami, a o 17 z DHC Sokół Poruba. Dzień później zmierzą się z którąś z drużyn z grupy B: Zagłębiem Lubin, Młynami Stoisław Koszalin lub Eurobud JKS Jarosław.

Olimpia w Suwałkach

Elblążanie mają już za sobą trzy mecze, których efektem są trzy punkty oraz awans do pierwszej rundy Pucharu Polski. Kolejnym rywalem żółto-biało-niebieskich będzie drużyna Wigry Suwałki, która latem przeszła gruntowną przebudowę. Trener Dawid Szulczak w zeszłym sezonie doprowadził zespół do baraży, jednak w tym sezonie jego podopieczni nie wywalczyli jeszcze ani jednego punktu i będą chcieli to zmienić w starciu z elbląską ekipą. Czy im się to uda, dowiemy się w piątkowy wieczór. Początek rywalizacji w Suwałkach o godz. 19:47.

Zatoka w Kętrzynie

Kolejny ciężki mecz mają przed sobą piłkarze braniewskiej Zatoki. Na inaugurację "Smoki" przegrały z Concordią Elbląg, a w sobotę zmierzą się na wyjeździe z silną Granicą Kętrzyn. Ich rywal, po pierwszej kolejce, jest współliderem IV ligi. Początek spotkania w Kętrzynie o godzinie 17.



Concordia w Startym Polu

Z powodu remontu murawy na boisku przy ul. Krakusa, Concordia Elbląg swoje "domowe" spotkanie rozegra w Starym Polu. Podopieczni Krzysztofa Machińskiego dobrze rozpoczęli sezon, awansowali do drugiej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski i odnieśli ligowe zwycięstwo nad Zatoką Braniewo. Dobrą passę będą starali się utrzymać w meczu z Błękitnymi Orneta. Początek spotkania w Starym Polu w sobotę o godzinie 17.



Rezerwy w Korszach

W sobotę młodzi piłkarze Olimpii zagrają na wyjeździe z MKS Korsze. W ubiegłym tygodniu

żółto-biało-niebieska jedenastka złożona z rezerwowych piłkarzy pierwszej drużyny pokonała w Elblągu Mrągowie Mrągowo. Póki co nie wiadomo jaki skład zabierze ze sobą Karol Przybyła. Pierwsza drużyna Olimpii swój mecz ligowy gra w piątek, teoretycznie rezerwowi zawodnicy, którzy nie grali lub grali mało w Suwałkach, mogliby pojechać do Korsz z drugą drużyną. O tym jednak przekonamy się w sobotę o godzinie 17.