Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend naszych piłkarzy nożnych czekają kolejne mecze kontrolne na boisku przy ul. Skrzydlatej. Z kolei szczypiornistki Startu udadzą się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie zagrają z tamtejszą Piotrcovią.

Olimpia z Przodkowem

Jeszcze tylko tydzień pozostał drugoligowym piłkarzom Olimpii Elbląg do rozpoczęcia rundy wiosennej. Ostatni etap przygotowań zwieńczy mecz sparingowy z GKS Przodkowo. Po rundzie jesiennej rywal zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli w drugiej grupie III ligi. Ciekawostką jest fakt, że trenerem drużyny z Przodkowa jest były szkoleniowiec Olimpii Łukasz Kowalski. Po tym spotkaniu zaplanowany był mecz pierwszego zespołu z czwartoligowym Jeziorakiem Iława, jednak został on przełożony na środę 23 lutego (boisko przy ul. Skrzydlatej, godz. 18). Mecz z GKS Przodkowo również odbędzie się na boisku przy ul. Skrzydlatej, początek w sobotę (19 lutego o godzinie 12).



Rezerwy z Zatoką

W sobotę o godzinie 14 na boisku przy ul. Skrzydlatej rozpocznie się mecz rezerw Olimpii Elbląg. Podopieczni Karola Przybyły zmierzą się z ligowym rywalem Zatoką Braniewo. W rundzie jesiennej w Elblągu żółto-biało-niebiescy wygrali 2:0. Będzie to już siódmy sparing młodej drużyny Olimpii. Dotychczas podopieczni Karola Przybyły odnieśli cztery zwycięstwa: 19:0 z Dębem Kadyny, 9:0 z Agatem Jegłownik, 4:1 z Powiśle Dzierzgoń, 7:1 z Tęczą Miłomłyn. Zanotowali jeden remis: 1:1 z Constractem Lubawa i jedna porażkę 2:3 z Żuławami Nowy Dwór Gdański.



Concordia z Żuławami

Towarzyskie zmagania piłkarskie w sobotę zakończy mecz Concordii Elbląg z Żuławami Nowy Dwór Gdański. Rywal elblążan zajmuje szóste miejsce w grupie drugiej pomorskiej klasy rozgrywkowej. W zimowym okresie przygotowawczym Żuławiacy pokonali już rezerwy Olimpii Elbląg 3:2. Początek spotkania na boisku przy ul. Skrzydlatej o godzinie 16.



Drugi Mlexer z trzecimi Morlinami

Występująca w trzeciej lidze tenisa stołowego drużyna Mlexera Elbląg podejmie trzecią drużynę Morlin Ostróda. Będzie to kolejne spotkanie w ramach rundy rewanżowej III ligi. Początek sobotniego meczu o godzinie 13:30 w Hali Sportowo - Widowiskowej (wejście od osiedla).

Start w Piotrkowie

Piłkarki ręczne w minioną środę rywalizowały w Koszalinie z Młynami Stoisław w ramach Pucharu Polski. Niestety elblążanie rozegrały słaby mecz i przegrały różnicą aż dziesięciu bramek. Na przygotowania do kolejnej potyczki, tym razem ligowej, zespół Marcina Pilcha nie miał zatem zbyt wiele czasu. W sobotę Start uda się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie zmierzy się z tamtejszą Piotrcovią. Faworytem tego spotkania będzie gospodarz, jednak liczymy na to, że elblążanki zagrają dobre spotkanie i sprawią niespodziankę. Początek meczu Piotrcovii ze Startem o godz. 17.