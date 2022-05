Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend piłkarze Concordii najprawdopodobniej wywalczą awans do III ligi i będą go mogli świętować razem ze swoimi kibicami, bo zagrają przy Krakusa. W Elblągu o kolejne ważne punkty zagrają także rezerwy Olimpii.

Wygrać i przypieczętować awans

Do końca IV-ligowych rozgrywek pozostały do rozegrania cztery kolejki, a już w najbliższej pomarańczowo-czarni mogą sobie zapewnić awans. Wystarczy, że pokonają DKS Dobre Miasto, a zwycięstwo mają raczej w kieszeni. Elblążanie w bieżących rozgrywkach jeszcze nie przegrali na własnym boisku i liczą, że tak zostanie do końca sezonu. Ich najbliższy rywal to beniaminek, jednak prezentujący się bardzo dobrze. Piłkarze DKS zajmują obecnie siódme miejsce i zapewnili już sobie utrzymanie w IV lidze. W jesiennym meczu pomarańczowo-czarnych w Dobrym Mieście elblążanie zwyciężyli 3:1. Czy uda im się ponownie zgarnąć trzy punty i przypieczętować awans, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu na stadionie przy Krakusa o godz. 16. Wstęp wolny.

Rezerwy z Polonią

W poprzedniej kolejce młodzi piłkarze Olimpii zdobyli ważne trzy punkty w Barczewie, dzięki czemu zrobili duży krok w kierunku utrzymania w IV lidze. Kolejnym rywalem żółto-biało-niebieskich będzie Polonia Iłowo. Obecnie zespoły dzielą zaledwie trzy punkty, elblążanie mają ich 32, przeciwnik 29. W październiku minionego roku Polonia pokonała podopiecznych Karola Przybyły 3:2 i jeśli znów zgarnie komplet punktów, to przegoni ich w tabeli. Elblążanie liczą jednak na rewanż, a i być może na awans na ósme miejsce. Początek niedzielnego meczu na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 17. Wstęp wolny.