Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w naszym mieście odbędzie się Ogólnopolski Turniej Dzieci w Judo, a w Bażantarni wystartują rowerowe zawody MTB. W Elblągu o ligowe punkty zawalczy Concordia, natomiast obie drużyny Olimpii zagrają na boiskach rywali.

Turniej judo dla dzieci

W sobotę (11 maja) w hali przy ul. Kościuszki odbędzie się Ogólnopolski Turniej Dzieci w Judo im. Czesława Misiuka. Organizatorzy zapraszają zawodników wraz z trenerami oraz wszystkich miłośników judo do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Będzie to doskonała okazja do rywalizacji na wysokim poziomie, integrowania się z innymi miłośnikami tego sportu oraz uczczenia pamięci wielkiego mistrza.

Olimpia w Niepołomicach

Do końca rozgrywek elblążanom pozostały do rozegrania zaledwie trzy mecze. Pierwszy z nich zagrają w Niepołomicach, gdzie zmierzą się z Sandecją Nowy Sącz. Nasza drużyna nadal nie może być pewna utrzymania w II lidze, zatem punkty są jej bardzo potrzebne. Wydaje się, że żółto-biało-niebiescy mają spore szanse na poprawę swojego dorobku, bowiem Sandecja okupuje ostanie miejsce w tabeli i pożegna się z zapleczem I ligi. W pierwszej rundzie elblążanie pokonali rywala 4:1 i liczymy, że w drugim starciu również okażą się skuteczniejsi. Mecz zostanie rozegrany w sobotę w Niepołomicach, początek o godz. 17.

Concordia z Unią

W 29. kolejce III-ligowych rozgrywek zawodników Concordii czeka bardzo ciężkie zadanie, bo zmierzą się z zajmującą 3. miejsce w tabeli Unią Skierniewice. Zespoły znajdują się na przeciwległych biegunach tabeli i to rywal będzie zdecydowanym faworytem w tym meczu. Pomarańczowo-czarni walczą o ligowy byt i nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Liczymy na dobry występ elblążan i sprawienie niespodzianki. Początek sobotniego meczu na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 17:30, wstęp wolny.

Rezerwy w Iławie

W sobotę młodzi piłkarze Olimpii udadzą się do Iławy, gdzie zmierzą się z tamtejszym Jeziorakiem. Trudno wskazać faworyta w tym starciu, jednak to elblążanie zgromadzili dotąd więcej punktów. Zespoły dzieli aż trzynaście oczek, a pomiędzy nimi w IV-ligowej tabeli znajduje się tylko jeden zespół. Za podopiecznymi Karola Przybyły przemawia również fakt, że w październiku minionego roku ograli iławian aż 3:0. Jaki rezultatem zakończy się mecz rewanżowy, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek spotkania o godz. 17:30.

Bażantarnia XC

W niedzielę na polanie z wiatami wystartują rowerowe zawody MTB, w których może wystartować każdy chętny. Najmłodsi uczestnicy (0-6 lat) na biegowych i klasycznych rowerkach, wyruszą na trasę „dziecięcą”, dzieci w wieku 7-9 lat pojadą na 470 m (jedno okrążenie), a 10-12 lat na 940 m (łącznie dwa okrążenia). Dla osób powyżej 13 roku życia przygotowana będzie jedna trasa o długości 6,3 km. Kobiety pojadą w kategorii Open, a mężczyźni w kilku kategoriach. Więcej informacji tu.