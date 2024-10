Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend większość naszych drużyn zagra na terenie rywala. W Elblągu o ligowe punkty powalczą jedynie piłkarze Olimpii grający w lidze okręgowej i CLJ U17. W parku Modrzewie odbędzie się strrrasznie fajny parkrun.

Strrrasznie fajny parkrun

Przed nami 182. edycja parkrun w Elblągu, tym razem halloweenowa. Organizatorzy zachęcają do kreatywnych przebrań lub zabrania ze sobą drobnych elementów kojarzących się z zabawą halloweenową. Przypomnijmy, że parkrun odbywa się bez względu na pogodę i porę roku. Są to cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. Udział jest bezpłatny. Początek o godz. 9

Koszykarze w Zgierzu

MKK Boruta Zgierz to szósty rywal elbląskiej drużyny w II-ligowych rozgrywkach. Koszykarze Elbasket wygrali do tej pory dwa spotkania, a przegrali trzy, natomiast najbliższy rywal odniósł cztery zwycięstwa i raz schodził z boiska pokonany. Zespoły dzielą dwa punkty, elblążanie mają ich siedem, zgierzanie natomiast dziewięć .Czy podopiecznym Arkadiusza Majewskiego uda się zniwelować dystans do rywala, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Zgierzu o godz. 20. Transmisja na YouTube PZKosz.

Olimpia w Krakowie

W minioną środę żółto-biało-niebiescy rywalizowali z sąsiadującym z nimi w ligowe tabeli ŁKS II Łódź. Niestety, elblążanie przegrali na boisku rywala 1:3 i nie wydostali się ze strefy spadkowej. Kolejnym przeciwnikiem Olimpii będzie Hutnik Kraków. To zdecydowanie mocniejszy przeciwnik od łódzkiej ekipy, który zajmuje obecnie czwarte miejsce w ligowej tabeli. Hutnik wygrał do tej pory sześć meczów, cztery razy zremisował i czterokrotnie schodził z boiska pokonany. Krakowianie w sumie zgromadzili 22 punkty, czyli o dwanaście więcej od elblążan. Czy podopiecznym Karola Przybyły uda się sprawić niespodziankę i przywieźć punkty z Krakowa, dowiemy się w niedzielne popołudnie. Początek meczu o godz. 12.

Gra IV liga, CLJ i okręgówka

Elbląscy czwartoligowcy w weekend rozegrają mecze 12. kolejki. W sobotę Concordia zagra na wyjeździe ze Zniczem Biała Piska, początek spotkania o godz. 14. Rezerwy Olimpii zmierzą się przed własnymi kibicami z Mrągowią Mrągowo. Spotkanie to zostanie rozegrane w niedziele na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 14. Wstęp wolny.

Grający w Centralnej Lidze Juniorów U17 piłkarze Olimpii w sobotę podejmą Stal Rzeszów. Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 12, wstęp wolny.

Swój mecz w lidze okręgowej rozegrają także piłkarze Olimpii III, a ich rywalem będzie Ossa Biskupiec Pomorski. Spotkanie zostanie rozegrane na boisku rywala w sobotę o godz. 14:30.