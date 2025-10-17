Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend czeka nas kilka wydarzeń sportowych. W Elblągu o ligowe punkty powalczą piłkarze nożni Olimpii i Concordii, gdańscy hokeiści Fudeko oraz szczypiorniści Silvantu.

235. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 235. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Olimpia z Widzewem II

W 13. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą rezerwy Widzewa. Zespoły sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli i oba mają po czternaście punktów. W poprzednim meczu elblążanie odnieśli upragnione zwycięstwo i w nadchodzącą sobotę chcieliby pójść za ciosem i znów wygrać. Mamy nadzieję, że tak się stanie, Olimpia zgarnie trzy oczka i awansuje w ligowej tabeli. Początek meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 14.

Koszykarze w Koszalinie

Po dwóch wygranych z rzędu, koszykarzom Basketball marzy się kolejna wygrana. W sobotę podopieczni Arkadiusza Majewskiego zagrają na wyjeździe z Żak Insta - Serwis Koszalin. Obie ekipy mają po trzy wygrane, dwie porażki i po osiem punktów. Jakim rezultatem zakończy się pojedynek pomiędzy tymi ekipami, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Koszalinie o godz. 18.

Silvat z Warmią

Szczypiorniści Silvantu w sobotę rozegrają mecz 7. kolejki I ligi mężczyzn z olsztyńską Warmią. Jak na derby przystało spotkanie to będzie miało wyjątkowy charakter, a nasza drużyna, mimo że nie jest faworytem, zrobi wszystko by punkty zostały w Elblągu. Póki co zespoły dzieli siedem oczek, Warmia ma ich czternaście, elblążanie siedem. Liczymy, że po sobotnim starciu dystans ten zostanie zmniejszony. Początek pojedynku w hali przy ul. Kościuszki o godz. 19, wstęp wolny.

Gra IV liga

Przed naszymi IV-ligowcami pojedynki 12. serii gier. W sobotę o godz. 15 na stadionie przy ul. Krakusa rozpocznie się mecz Concordii ze Startem Nidzica. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny. O tej samej godzinie na boisko wybiegną młodzi piłkarze Olimpii, którzy zmierzą się w Stawigudzie z tamtejszym GKS.

Fudeko na Karowej

Hokeiści Fudeko GAS Gdańsk zagrają kolejne mecze w roli gospodarza na elbląskim lodowisku Helena przy ul. Karowej. Rywalem gdańszczan będzie MMKS Podhale Nowy Targ. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w sobotę o godz. 20:15, drugie natomiast w niedzielę o godz. 11.