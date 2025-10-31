Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą piłkarze Olimpii oraz koszykarze Basketball. Wyjazdowy pojedynek czeka natomiast szczypiornistki Startu.

Start w Lubinie

Przed piłkarzami ręcznymi Energi Startu pojedynek z mistrzem Polski. Drużynę Magdaleny Stanulewicz czeka bardzo trudne zadanie, lubinianki w tym sezonie jeszcze nie przegrały i są zdecydowanym faworytem w tym starciu. Mecz z Zagłębiem w Lubinie rozegrany zostanie w piątek (31 października), początek o godz. 18.

237. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 237. edycja tego wydarzenia. Tym razem, choć to czas zadumy i pamięci - Dzień Wszystkich Świętych - organizatorzy zachęcają, by pobiec symbolicznie ku pamięci tych, którzy odeszli. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Olimpia z rezerwami Wisły

W niedzielę o godz. 12 na stadionie przy Agrykola rozpocznie się mecz Olimpii z Wisłą II Płock w ramach 16. kolejki III-ligowych rozgrywek. Obecnie zespoły dzieli osiem punktów, żółto-biało niebiescy są na miejscu 13., Wisła natomiast na 7. Nasza drużyna wygrała do tej pory zaledwie trzy razy, liczymy, że po pojedynku z płocczanami poprawi te statystyki.

Basketball z Arką

W 8. kolejce II-ligowych rozgrywek koszykarze Energi Basketball podejmą BSA AMWA Arka Gdynia. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli. Elblążanie wygrali do tej pory trzy spotkania i ponieśli tyle samo porażek, rywal natomiast rozegrał jedno spotkanie więcej i odniósł dwa zwycięstwa, a przegrał pięciokrotnie. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 17. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

Barkom w poniedziałek

Siatkarze Barkomu Każany w poniedziałek (3 listopada) rozegrają swój trzeci mecz w PlusLidze. Lwowianie w hali przy al. Grunwaldzkiej podejmą Indykpol AZS Olsztyn. Póki co zespoły mają identyczne statystyki, po pięć wygranych i tyle samo przegranych setów. Początek spotkania o godz. 20:30.