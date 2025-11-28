Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty po raz ostatni w tym roku powalczą piłkarki ręczne Truso oraz szczypiorniści Silvantu. O koleją wygraną przed własnymi kibicami postarają się też zawodnicy Basketball. Z kolei na lodowisku Helena odbędzie się I Elbląski Turniej Mini Hokeja na Lodzie.

Olimpia w Sieradzu

W piątkowy wieczór (29 listopada) piłkarze Olimpii zmierzą się na wyjeździe z Wartą Sieradz. Dla naszej drużyny będzie to ostatni pojedynek przed zimową przerwą, jednak o punkty w tym spotkaniu będzie bardzo trudno. Warta to aktualny wicelider III ligi, który ma na swoim koncie aż 41 punktów. Żółto-biało-niebiescy maja aż siedemnaście punktów mniej i bardzo chcieliby nieco zmniejszyć ten dystans. Początek pojedynku w Sieradzu o godz. 19.

Barkom w Chełmie

Przed siatkarzami Barkomu Każany Lwów wyjazdowe starcie z ChKS Chełm. Obie drużyny maja za sobą siedem meczów i obie liczą na awans w ligowej tabeli. Nietoperze zgromadzili do tej pory siedem punktów, rywal dwa mniej, zatem obu bardzo zależy na przełamaniu i zwycięstwie. Początek piątkowego meczu o godz. 20.

241. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 241. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Turniej mini hokeja

UKS Wikingowie Elbląg zaprasza w sobotę na I Elbląski Turniej Mini Hokeja na Lodzie. W rozgrywkach wezmą udział najmłodsi adepci hokeja: chłopcy z rocznika 2016 i młodsi oraz dziewczynki z rocznika 2015 i młodsze. Na lodzie zobaczymy drużyny z kilku ośrodków hokejowych w Polsce. Elbląg reprezentować będą dwa zespoły UKS Wikingowie - Elbląg 1 i Elbląg 2. Do rywalizacji staną także: GAS Olivia, GKS Stoczniowiec, MUKS Sokoły Toruń, AH Legia Warszawa oraz ŁKH Łódź. Zawody odbędą się na lodowisku Helena przy ul. Karowej w godz. 11:00 - 16:30, wstęp dla kibiców będzie bezpłatny.

III liga siatkówki

W sobotę siatkarki Energi MKS Truso rozegrają kolejny mecz w III lidze. Tego dnia elblążanki podejmą Spartę Braniewo. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Browarnej 1, początek o godz. 14. Wstęp dla kibiców jest wolny.

Koszykarze z Pogonią

W 12. kolejce II-ligowych rozgrywek koszykarze Energi Basketball zmierzą się w hali przy ul. Kościuszki z Pogonią Mogilno. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, maja po siedemnaście punktów i taki sam bilans zwycięstw i porażek (6-5). Trudno wskazać faworyta w tym spotkaniu, szykuje się ciekawe widowisko. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, początek o godz. 17, wstęp wolny.

Dwa mecze Fudeko

Po miesięcznej przerwie od rozgrywek, hokeiści Fudeko GAS Gdańsk wracają do rywalizacji.Przed nimi kolejne mecze na lodowisku Helena, gdzie występują w roli gospodarza. W sobotę i niedzielę gdańszczanie zmierzą się z Naprzód Janów Katowice. Pierwszy mecz rozpocznie się o godz. 20:15, niedzielny natomiast o godz. 11.

Truso z koszaliniankami

W swoim przedostatnim w tym roku meczu, a ostatnim przed własnymi kibicami, piłkarki ręczne Energi MKS Truso podejmą SPR Air-Transfer.pl Koszalin. Faworytem w tym meczu wydaje się być nasza drużyna, która radzi sobie w I-ligowych rozgrywkach lepiej niż koszalińska. Zespoły dzieli osiem punktów i pięć pozycji w tabeli. Liczymy, że elblążanki wygrają i zachowają pozycje wicelidera. Początek niedzielnego meczu w hali przy ul. Kościuszki o godz. 15:30, wstęp wolny.

Silvant z Morągiem

Po zakończeniu spotkania Truso, na rozgrzewkę wybiegną szczypiorniści Silvantu, którzy o godz. 19 rozpoczną rywalizację z UKS Jedynką Morąg. Naszych zawodników czeka ciężkie spotkanie, bowiem UKS wygrał w tym sezonie aż dziesięć meczów, a przegrał zaledwie dwa. Elblążanie bardzo by chcieli wygrać po raz czwarty w tym sezonie, tym hardziej że jest to ostatni w tym roku mecz przed własnymi kibicami. Wstęp na mecz jest bezpłatny.