Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą szczypiornistki Startu, a ich młodsze koleżanki z Truso postarają się awansować do 1/8 finału Mistrzostw Polski. W hali SP nr 11 odbędzie się charytatywny mecz koszykówki na rzecz WOŚP.

1/16 MP juniorek

W dniach 16-18 stycznia w dwóch elbląskich halach rozgrywane będą mecze 1/16 Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej, w których elbląskie Truso rywalizować będzie z ELMAS-KPR APR Radom, MTS Kwidzyn oraz UKS Vambresia Wąbrzeźno. Do kolejnego etapu awansują dwie najlepsze drużyny. Piątkowe i niedzielne mecze rozegrane zostaną w hali przy ul. Kościuszki, natomiast sobotnie w hali przy al. Grunwaldzkiej. Więcej informacji tu.

250. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 250. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Sparingi piłkarzy

Żółto-biało niebiescy intensywnie przygotowują się do rundy wiosennej. Elblążanie mają za sobą już pierwszy mecz kontrolny, w którym bezbramkowo zremisowali z Gromem Nowy Staw. W najbliższą sobotę zmierzą się na boisku przy ul. Skrzydlatej z szóstą drużyną III ligi gr . II - Cartusią Kartuzy. Początek spotkania o godz. 14, wstęp wolny. Wcześniej bo o 11:30 na to samo boisko wybiegną piłkarze Concordii, którzy także mają już za sobą pierwszy sparing. Pomarańczowo-czarni remisowali z DKS Dobre Miasto 2:2, a ich drugim sparingpartnerem będzie będzie Grom Nowy Staw.

Grają siatkarze i siatkarki

W dniach 16-18 stycznia w hali sportowej III LO przy ul. Browarnej siatkarki Truso rywalizować będą w Finale Wojewódzkim Juniorek. W piątek o 16:30 zmierzą się ze SPS Sparta Braniewo, w sobotę o 13:00 z UKS Chemik SMS Olsztyn I, a w niedzielę o 11:00 z UKS Chemik SMS Olsztyn II. Wstęp wolny.

W sobotę o godz. 12 w hali szkoły w Pasłęku swój kolejny mecz w 3. lidze zagrają siatkarze IKS Atak Elbląg, a ich rywalem będzie SKS Panorama Kozłowo.

W 17. kolejce PlusLigi siatkarze Barkomu Każany zagraj na wyjeździe z Cuprum Stilon Gorzów. Zespoły sąsiadują ze sobą w ligowe tabeli, mają zaledwie po trzy zwycięstwa na koncie i po jedenaście punktów. Grający w Elblągu swoje ligowe mecze lwowianie chcieliby wrócić na zwycięską ścieżkę, ponieważ punkty są im bardzo potrzebne. Początek spotkania o godz. 20.

Zagrają dla WOŚP, a potem 3. liga

W niedziele zawodnicy Energa Basketball Elbląg zmierzą się w charytatywnym meczu z reprezentacją zawodników Szkoły Podstawowej nr 11. Wejściówka to wrzut do puszki, wolontariusze będą czekać przed wejściem. W trakcie spotkania organizatorzy zapraszają do kawiarenki na słodkości i kawę również za wrzut do puszki. Dla najmłodszych kibiców będzie specjalnie przygotowana strefa zabaw, a o muzyczną oprawę wydarzenia zadba PacerSax Saksofonista. Będą liczne konkursy z nagrodami i sporo gadżetów klubowych do zgarnięcia. Początek imprezy o godz. 13.

A godz. 17 w tym samym miejscu o ligowe punkty w 3. lidze powalczą koszykarze Energi Basketball Elbląg. Rywalem będzie tym razem JBC Olsztyn. Wstęp wolny.

Start z Piotrcovią

W 15. kolejce Orlen Superligi Kobiet piłkarki ręczne Startu zmierzą się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Elblążanki w dwóch poprzednich spotkaniach miały okazję wrócić na zwycięską ścieżkę, jednak rywalki okazały się lepsze. Najbliższy przeciwnik jest jeszcze mocniejszy, zatem o punkty będzie niezwykle trudno. Piotrkowianki w bieżącym sezonie spisują się świetnie i mają szansę wywalczyć medal. Czy naszym zawodniczkom uda się im przeciwstawić a i być może pokusić się o niespodziankę, dowiemy się w niedzielny wieczór. Początek rywalizacji w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.