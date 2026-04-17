Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w naszym mieście odbędzie się gala Suzuki Boxing Night oraz Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego JANTAR. Elbląskie drużyny o ligowe punkty powalczą na meczach wyjazdowych.

Gala boksu

W piątek w hali przy al. Grunwaldzkiej na pięściarskim ringu zmierzą się reprezentanci Polski i Kanady. W ringu zobaczymy aktualnych medalistów mistrzostw Polski, nie zabraknie elbląskiego akcentu, w wadze do 75 kg z Mikaelem Morissette zmierzy się Sylwester Stempniewski. W sumie zaplanowano dziesięć walk, a przed galą (o godzinie 15) na ringu powalczą młodzi pięściarze Klubu Sportów Walki „Tygrys”, który w tym roku obchodzi 30. urodziny. Więcej informacji na temat gali w tym artykule.

263. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 263. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Truso zawalczy o ćwierćfinał

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso od piątku do niedzieli rywalizować będą w Buku w 1/8 mistrzostw Polski juniorek młodszych. Pierwszego dnia Elblążanki o godz. 16 zmierzą się z SPR Grunwald Ruda Śląska. W sobotę o godz. 10 ich rywalem będzie UKS Olimpia Biała Podlaska, a ostatniego dnia o godz. 12 spróbują pokonać gospodarza turnieju Mondi-Bukowsko Dopiewski KPR.

Turniej tańca

W sobotę w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego JANTAR. Głównym celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników i par tanecznych, którzy rywalizować będą o miejsca na podium oraz cenne punkty w ogólnej klasyfikacji sportowej. Turniej rozpocznie się o godzinie 10:30 i potrwa do około godziny 19:00. Więcej informacji tu.

Silvant z Wybrzeżem

Przed piłkarzami ręcznymi Silvantu kolejna okazja do przełamania złej passy. W poprzednim meczu Elblążanie dość niespodziewanie przegrali, po rzutach karnych, z ostatnim w I-ligowej tabeli Szczypiorniakiem Olsztyn i bardzo by chcieli się przełamać. Sobotnim rywalem naszej drużyny będzie SPR Wybrzeże Gdańsk. W pierwszej rundzie zespoły zremisowały w regulaminowym czasie gry, a w rzutach karnych skuteczniejsi było Gdańszczanie. Obecnie zespoły dzielą dwa punkty, Silvant ma ich 22, rywal 20. Mecz rewanżowy rozegrany zostanie w sobotę o godz. 14.

Olimpia w Troszynie

W 27. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zagrają na wyjeździe z KS KC Troszyn. Obecnie drużyny dzieli jedenaście punktów, KS ma ich 44, Olimpia natomiast 33. W pierwszej rundzie mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się wynikiem 1:1. Liczymy, że pojedynek rewanżowy wygrają Elblążanie i zgarną komplet punktów. Sobotni mecz w Troszynie rozpocznie się o godz. 14.

Gra IV liga

W nadchodzący weekend obie nasze drużyny IV-ligowe zagrają w sobotę na boiskach rywali. O godz. 15 w Nowym Mieście Lubawskim rozpocznie się mecz Drwęcy z Concordią. Godzinę później Sokół Ostróda podejmie rezerwy Olimpii Elbląg.

Start w Biłgoraju

Przed piłkarkami ręcznymi Energi Startu ostatni mecz w Orlen Superlidze Kobiet, który zadecyduje o tym czy drużyna zapewni sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej czy będzie musiała będzie musiała walczyć w barażach. Rywalem Elblążanek będzie Galiczanka Lwów, z którą nasz zespół wygrał w tym sezonie raz, a dwukrotnie przegrał. Czy Start zdoła ograć wyżej notowane Ukrainki, dowiemy się w niedzielne popołudnie, początek meczu w Biłgoraju o godz. 16.