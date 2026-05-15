Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend obie drużyny Olimpii o ligowe punkty powalczą na boiskach rywali. Przed własnymi kbicami zagrają natomiast piłkarze Concordii. Przed nami także kolejna edycja Biegu Nadziei oraz eliminacje mistrzostw Polski w jeździe figurowej na rolkach i wrotkach.

267. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 267. edycja tego wydarzenia.

Gra IV liga

W sobotę obie elbląskie drużyny IV-ligowe zagrają o kolejne punkty. Najpierw swój mecz rozegrają pomarańczowo-czarni, którzy na boisku przy ul. Krakusa podejmą zajmujące 5. miejsce w tabeli Mamry Giżycko. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

Z kolei walczące o utrzymanie rezerwy Olimpii udadzą się do Nowego Miasta Lubawskiego, gdzie zmierzą się z tamtejszą Drwęcą. Początek spotkania o godz. 17.

Bieg i marsz nadziei

Przed nami siódma już edycja Elbląskiego Biegu i Marszu Nadziei, z którego dochód będzie przeznaczony na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Na wydarzenie zapisało się 400 osób, wystartują oni na trasie 5 bądź 10 kilometrów, organizatorzy przygotowali także marsz na dystansie 3 km, a dzieci wezmą udział w biegu terenowym. Impreza odbędzie się w Bażantarni, o 10 rozpocznie się piknik rodzinny, biegacze ruszą na trasy o godz. 11, a zakończenie wydarzenia planowane jest na godz. 14:30.

Olimpia w Płocku

Przed żółto-biało-niebieskimi mecz 32. kolejki III-ligowych rozgrywek. W niedzielę Elblążanie zmierzą się na boisku bocznym w Płocku z rezerwami Wisły. Sytuacja Olimpii nie jest komfortowa i punkty są jej bardzo potrzebne, bowiem ma zaledwie cztery oczka więcej od drużyny znajdującej się w strefie spadkowej. Z kolei Wisła II ma trzynaście punktów więcej do naszej drużyny i zajmuje 6. miejsce. W pierwszej rundzie Elblążanie pokonali Płocczan 2:1 i mamy nadzieję, że drugie starcie tych zespołów również zakończy się wygraną ZKS. Początek niedzielnego meczu w Płocku o godz. 14.

Eliminacje MP w jeździe figurowej na rolkach i wrotkach

W Elblągu w weekend (16-17 maja) odbędą się eliminacje mistrzostw Polski w jeździe figurowej na rolkach i wrotkach. W sobotę i niedzielę w hali lodowiska Helena będą rywalizować m.in. zawodnicy z Torunia, Jastrzębia Zdrój, Warszawy, Gdańska, Krakowa, Rumi czy Wrocławia. Wstęp dla kibiców wolny. Więcej szczegółów tutaj.