Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend czekają nas IV-ligowe debry pomiędzy Concordią a rezerwami żółto-biało-niebieskich. Swój ostatni mecz w tym sezonie zagra na wyjeździe pierwsza drużyna Olimpii.

Dzień dziecka z parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 269. edycja tego wydarzenia, poświęcona zbliżającemu się Dniu Dziecka. Zaproszenie na ten wyjątkowy parkrun przyjęło Elbląskie Centrum Usług Społecznych (ECUS), które będzie promować także przypadający 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

IV-ligowe derby

W 28. kolejce IV-ligowych rozgrywek zmierzą się ze sobą dwie elbląskie drużyny, które obecnie mają zupełnie odmienne cele. Concordia nadal jest w grze o awans do III ligi, a Olimpia II walczy utrzymanie. Obecnie zespoły dzieli aż 41 punktów i zdecydowanym faworytem w sobotnim meczu będzie Concordia. W pierwszym starciu tych drużyn w tym sezonie pomarańczowo-czarni wygrali 4:0. Jakim rezultatem zakończy się mecz rewanżowy, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek pojedynku na boisku przy ul. Krakusa o godz. 16, wstęp dla kibiców jest wolny.

Ostatni mecz Olimpii

Przed żółto-biało-niebieskimi ostatni sezonu 2025/2026. Mecz bardzo istotny, bo ważą się losy utrzymania zespołu w III lidze. Rywalem Olimpii będzie Lechia Tomaszów Mazowiecki, która znajduje się w połowie ligowej stawki i która w listopadzie minionego roku pokonała naszą drużynę 5:2. Elblążanie muszą się zrewanżować rywalowi i go pokonać, bowiem w przypadku porażki będą musieli liczyć na potknięcia zespołów, które znajdują się tuż za nimi w ligowej tabeli. Dla Olimpii jest to mecz ostatniej szansy, mamy nadzieję, że zakończy się on zwycięstwem. Początek sobotniej rywalizacji w Tomaszowie Mazowieckim o godz. 17.

Nocny przejazd rowerowy

1 czerwca startuje tegoroczna rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. W Elblągu rozpoczynamy tę przygodę nocnym przejazdem rowerowym przez miasto, który wystartuje równo o północy w nocy z niedzieli (31 maja) na poniedziałek (1 czerwca) 2026 r. z pl. Jagiellończyka. To niesamowita okazja, aby zobaczyć nasze miasto z zupełnie nowej perspektywy i wspólnie nabić pierwsze kilometry dla Elbląga. Więcej informacji tu.