Zapraszamy na nocny przejazd rowerami przez Elbląg! Startuje RSP

1 czerwca startuje tegoroczna rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. W Elblągu rozpoczynamy tę przygodę nocnym przejazdem rowerowym przez miasto, który wystartuje 1 czerwca tuż po północy z pl. Jagiellończyka. Przyjedź, dołącz, zobacz miasto nocą z perspektywy rowerowego siodełka i kręć kilometry dla Elbląga przez cały czerwiec.

Tradycyjnie już 1 czerwca rozpocznie się rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, która potrwa do końca czerwca br. Miasto Elbląg weźmie udział w tej kampanii po raz siódmy, a kręcić kilometry dla miasta może każdy i w każdym miejscu na świecie.

To doskonała okazja do propagowania zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz zrównoważonego transportu. By wziąć udział w rywalizacji, należy zainstalować w telefonie aplikację Aktywne Miasta, zarejestrować się, wybrać Elbląg jako miasto dla którego zbieramy kilometry i ruszyć w trasę.

Wzorem ubiegłego roku, rywalizację zainaugurujemy wyjątkowym, nocnym przejazdem. Wystartujemy równo o północy, w nocy z niedzieli (31 maja) na poniedziałek (1 czerwca) 2026 r. To niesamowita okazja, aby zobaczyć nasze miasto z zupełnie nowej perspektywy i wspólnie nabić pierwsze kilometry dla Elbląga!

Szczegóły wydarzenia:

Miejsce zbiórki: Plac Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Czas zbiórki: Noc z 31 maja na 1 czerwca (niedziela/poniedziałek), przed północą

Godzina startu: 00:00 (1 czerwca)

Dystans: około 10 kilometrów

Trasa przejazdu ulicami Elbląga: Plac Jagiellończyka - Teatralna - płk. Dąbka - Niepodległości - Konopnickiej - Piłsudskiego - Królewiecka - Moniuszki - Traugutta - Grobla św. Jerzego - Bema - Mickiewicza - Grunwaldzka - Tysiąclecia - Rycerska - Pocztowa - Robotnicza - Teatralna - Plac Jagiellończyka.

Jak się przygotować?

Zabierz rower i koniecznie zadbaj o dobre oświetlenie (przód i tył) – bezpieczeństwo to podstawa! Pamiętaj jeździmy w kasku!

Zainstaluj aplikację „Aktywne Miasta” i dołącz do rywalizacji dla Elbląga.

Zabierz ze sobą świetny humor i znajomych!

Nie może Cię tam zabraknąć! Wskakuj na rower i zakręćmy Elblągiem! Podaj dalej i do zobaczenia na starcie!