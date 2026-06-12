Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w naszym mieście odbędzie się XVII edycja Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Ostatni mecz w tym sezonie w Elblągu rozegrają piłkarze Concordii.

271. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 271. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Ostatnie mecze IV ligi

W sobotę Olimpia II i Concordia zagrają swoje ostatnie mecze w tym sezonie. Pojedynki te rozstrzygną które ostatecznie miejsca zajmą te zespoły w IV lidze. Concordia, która ma dwa punkty straty do lidera i wicelidera podejmie Tęczę Biskupiec, czyli zespół z którym w pierwszej rundzie podzieliła się punktami. Mamy nadzieję, że mecz rewanżowy zakończy się wygraną pomarańczowo-czarnych. Pojedynek zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Krakusa, początek o godz. 17. Z kolei młodzi piłkarze Olimpii II nadal walczą o utrzymanie i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. W sobotę żółto-biało-niebiescy udadzą się do Giżycka, gdzie zmierzą się z tamtejszymi Mamrami. Elblążan czeka trudne zadanie, jednak liczymy że uda im się pokonać rywala. Początek spotkania o godz. 17.

Bieg Piekarczyka

W niedzielę czeka nas XVII Elbląski Bieg Piekarczyka. Jak informują organizatorzy tegoroczne wydarzenie będzie miało wyjątkowy, dwudniowy charakter, wypełniony sportową rywalizacją, animacjami i atrakcjami towarzyszącymi. Na listach startowych znajduje się prawie 2700 zawodników, co sprawia, że będzie to największa edycja tej imprezy od początku jej istnienia. Centrum wydarzeń ponownie będzie Plac Jagiellończyka, gdzie od rana tętnić będzie biegowe miasteczko. O godzinie 10:00 wystartuje XVII Bieg Piekarczyka na dystansach 5 i 10 kilometrów. Więcej informacji na temat wydarzenia tu.